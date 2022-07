Relación de parejas: Mujeres, más vale solas que mal acompañadas

Definitivamente sí. Y no por que yo piense que los hombres son los enemigos, no lo creo así. Al contrario, pienso que los hombres pueden ser una muy buena compañía que nos complemente como mujer.

Sin embargo, a veces pareciera que tenemos pareja, pero en realidad solo es una compañía, pues como su nombre lo dice, la pareja es eso, pareja. Así que cuando una pareja es dispareja ya no es lo que debería ser. Es decir, si constantemente das más de lo que recibes, estás mejor sola.

Por otro lado, si no recibes lo que quieres, en el fondo sabes qué mereces, pues no estás en una relación que en realidad valga la pena y entonces, nuevamente, estás mejor sola.

En lo personal creo que mi ex marido me hacía sentir que no valía por su falta de interés en mí. Durante mi matrimonio dudé de muchas cosas, pero sobre todo, dudé de mí misma. Siempre me había considerado una mujer independiente en extremo, pero tuve que reconocer mi parte codependiente que se apanicaba con la idea de separarme.

Te puede interesar: ¡Una mamá orgullosa! Aprende a dejar volar a tus hijos

No dependas de tu pareja, depende de ti misma

Siempre creí ser una mujer segura de mí misma y tuve que enfrentar mis inseguridades. ¿Sería capaz de salir adelante yo sola? Soy una mujer que, entre otras cosas, ha estudiado dos maestrías, en el fondo, muy en el fondo me sentía totalmente incapaz.

Sentí que no era lo suficientemente buena, inteligente, valiosa, bella y fuerte para poder sola. Pienso que él se encargaba de alimentar estas ideas. El problema es que cuando no te sientes capaz, dejas de intentarlo pues asumes que no lo lograrás, entonces te vas convirtiendo en eso que opinas de ti mismo.

Y poco a poco, sin darte cuenta, llega el día en que eres eso que crees de ti mismo. El gran asesinato que la duda consumó (con ayuda de mi ex) fue el de mi autoestima, y yo estaba pagando por ese crimen. Con razón, pues me volví su más grande cómplice.

Cuán doloroso es sentir que no vales como mujer, que no puedes. Y uno se puede instalar en la parálisis del miedo, de la duda, de la inseguridad, de la apatí, por la eternidad. Si estás con una pareja que te hace dudar de ti misma… estás mejor sola que mal acompañada…

Afortunadamente, supe sacar la máxima lección que el cáncer me podía dar. Como te comenté, cuando mi papá se murió, me cayó el veinte. Solo tengo esta vida segura para ser feliz.

Cuando yo me enfermé, me di cuenta que no sé cuánto me va a durar, me dije:

Más vale que te sacudas las inseguridades, dudas, miedos y muevas tu traserito en busca de tu felicidad, ¡ya!

Si no, vas a llegar a viejita y te vas a dar de topes, ”¿por qué no me atreví, por qupe nunca lo intenté?. Así que así lo hice. No te voy a decir que ha sido fácil. Pero, ahora que estoy sin pareja confirmo, más vale sola que al acompañada.

Por: Laura Elena Gerdingh

SPEAKEAR

@LGERDING