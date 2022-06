¿Veda?, ¿qué es eso?: AMLO

Para variar, López Obrador hizo como que olvidó que la veda electoral no es exclusiva de los estados donde se realizan comicios. Que la propaganda y la publicidad gubernamental (con sus debidas excepciones) quedan prohibidas al menos tres días antes de las elecciones y todo el día de la jornada electoral. Que el dar a conocer —con fines de informar a la opinión pública— acciones de gobierno es una práctica prohibida, no importa si las elecciones NO se realizan donde está teniendo lugar el acto gubernamental; máxime cuando la comunicación inmediata a través de la internet no conoce de barreras geográficas en estos tiempos.

También parece olvidar que la ley electoral considera la veda como un conjunto de medidas para generar que la ciudadanía pueda reflexionar en libertad y con objetividad el sentido de su voto. Esto es, que de ninguna forma el ciudadano se sienta influido para votar de determinada manera.

Fiel a sus dichos “no me vengan con que la ley es la ley” y “al diablo con las instituciones”, el Presidente de la República reiteró su desprecio por la ley, por el INE y por la ciudadanía el fin de semana pasado al pavonearse por todo el malecón de Villahermosa, Tabasco. Sin ningún recato, López Obrador presumió las obras en su natal estado, compartiendo en redes sociales la primera fase de rehabilitación del andador.

Ojalá fuese la primera vez que viola los principios de equidad electoral; pero al contrario, lo ha hecho su común actuar. Se le ha solicitado pausar la realización de su mañanera; no ha hecho caso. El TEPJF terminó multando a las emisoras de radio y TV que las transmitieron el año pasado durante los días en que estas estaban restringidas; López Obrador no resultó afectado, ni siquiera administrativamente hablando.

También cuando, ante la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, dijo en conferencia de prensa que él no conocía la veda electoral y que de todas formas iría a Guerrero a promover acciones de gobierno, así fuera por medio de eventos cerrados a la prensa (16 de julio de 2021).

Pero hay muchos otros casos donde él, autoridades o representantes electos de Morena se pitorrean de la veda y de la ley misma. Adicionalmente se hacen pasar por víctimas de una injusticia cuando se les reconviene para que acaten la norma. Los llamados a “guardar la ley” toman el mandato en sentido literal, esto es, la “archivan”…

El violentar la ley electoral es imposibilitar el Estado de Derecho, la democracia y burlarse de la ciudadanía —también llamada “el pueblo bueno”—. Los hace “iguales a los de antes”. Lo que como oposición llamaban fraude, ahora es permisible y se presume. Y no sólo por lo que hace AMLO, sino también al permitir que funcionarios varios y cabezas gubernamentales emanadas de Morena utilicen transportes, programas sociales y otras acciones (incluido el reparto de dinero) para promoverse.

El “poeta del insulto” (Gabriel Zaid dixit) desde su atril de Palacio dice: “no dudo el que se hayan repartido despensas y dinero, pero nada que ver con lo que se hacía anteriormente”. En otras palabras, para exculpar a Morena basta con darle dimensión a los ilícitos...

Cumplir la norma y, con ello, cumplirle a todos los mexicanos no es parte del código de conducta de la autodenominada Cuarta Transformación. Ante la veda electoral —¿qué es eso?— Andrés Manuel también tiene “otros datos”, y estos se despliegan con un cinismo que da escalofríos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL