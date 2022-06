AMLO ya no supo para quién trabaja: La Cumbre de las Américas

El “adalid” quedó como payaso. O, poniéndolo en términos un poco más diplomáticos: las gestiones de López Obrador para que fueran invitados los dictadores latinoamericanos a la Cumbre de las Américas no solo no sirvieron, sino que él fue incluso desdeñado por los mismos y el anfitrión no olvidará tan fácilmente la afrenta.



Lo que es más, fuera del presidente de Cuba —y mismo él muy por encimita— los tiranos no le dieron las gracias a nuestro primer mandatario por aquello de su postura (esa de que si EEUU no les invitaba, AMLO no asistiría a la Cumbre).



Si bien ayer lunes López Obrador avisó que no irá a Los Ángeles, California, mismo esto será tomado como una descortesía; hacerlo con tan poco tiempo de antelación no es para nada amable.



Eso sí, ya avisó que irá a Washington, DC algún día de julio para analizar con Joe Biden “la integración de las Américas”. Lo que no entiende el mandatario mexicano es que, para lograr dicha unión, el primer requisito será que todos los países participantes sean democráticos y compartan diversos principios institucionales y de convivencia. Nada más ajeno a la realidad latinoamericana… Adicionalmente, que economías y mercados de los países de la región interesen tanto a Estados Unidos como al resto del continente.



En su eterna banalización de la política y los procesos sociales, López Obrador cree que hablar de “unir al sur” o ver hacia América Latina hace que esto suceda. Ello es absolutamente falso. Ni siquiera sirve como principio de fortaleza para México (me refiero a retomar el liderazgo entre los países latinoamericanos no a defender dictaduras, naturalmente). La forma es fondo en estas cuestiones, y no pasa desapercibido a nuestro vecino del norte que López Obrador ya realizó una gira por Centroamérica y Cuba, que invitó a Miguel Díaz-Canel y a Nicolás Maduro a México, mientras que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos solo se tensan cada día más.



Nuestro principal socio comercial, el primer generador de inversión extranjera, el país donde habitan 36 millones de mexicanos (los migrantes y sus retoños), con el que compartimos más de 3,000 kms. de frontera (sin contar su peso en el mundo en el que vivimos), no puede ser ninguneado o despreciado como lo hace el inquilino de Palacio sin que haya consecuencias de peso.



Al titular del Ejecutivo no le ha convenido entender que la Cumbre de las Américas es un encuentro cuyo principal fin es unir democracias, no dar oxígeno a las dictaduras.



En esta tragicomedia internacional, hasta Colombia ha dejado a López Obrador en ridículo —y con razón— al señalar que las declaraciones de este último resultan injerencistas hacia su país. Ante el comentario de “el candidato colombiano de izquierda, Gustavo Petro, sufre de una campaña de desprestigio y guerra sucia como la que yo viví”, la cancillería colombiana contestó: “las declaraciones del señor presidente de México, López Obrador, constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”.



Con todo el ruido generado, López Obrador logró que más países del sur de nuestro hemisferio asistan a la Cumbre, consiguió perder la oportunidad de asistir a esa “unión” y, lo principal, juega de una forma peligrosa con nuestra relación con Estados Unidos.



Y si bien la relación binacional también continuará más allá de su gobierno, queda claro que Andrés Manuel ya no supo que es presidente de México y que es para el bien de los ciudadanos mexicanos que debería trabajar.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL