¿Qué celebra Alito?, ¿Su tumba política?

Desde el momento en que Mario Delgado dejó Durango para regresar a Ciudad de México y a su vez Alito salía de Hidalgo con rumbo a Durango, fue previsible que las victorias serían pírricas y las derrotas triunfantes.

Como gesto político Alito no abandonó a su candidata en Hidalgo, pero fue un consuelo en lo que ya se veía venir, no solo perdería, sino que le enviarían un mensaje, no más PRI en Hidalgo y tampoco imposiciones, las bases de los partidos también hablan y Fayad, gobernador del PRI en la entidad también: no se dejó, solo cumplió con la tarea de no meterse.

En el PRI la práctica era imponer, pero le decían disciplina y las bases asentaban la instrucción, desde el 2018, algunas de esas bases vieron la oportunidad de ya no tener que ceder la dignidad y se fueron a Morena. El ejercicio electoral de ayer demostró un avance imparable de Morena, para un partido que se considera nuevo, no se ve cómo vayan a revertir eso para el 2024.

La pregunta es ¿Qué celebra Alito cuando va a entregar su dirigencia al paso que va con solo dos estados gobernando? Coahuila y Estado de México.

Morena ganó cuatro estados de seis y no gobernaba ninguna de las disputadas ayer. Una desgracia como organización política y una pena en su propia historia para el PRI. En ocasiones uno llega a coincidir con el Presidente: ternuritas, están extraviados, miren que celebrar así es para el recuerdo histórico.

En Morena desde el 2018 ya es costumbre que celebren victorias, pero ahí hay un error de cálculo, no es por Morena, es por el mismo Presidente que sigue teniendo un innegable efecto de convencimiento, por eso la derrota triunfante, sin ese efecto, es posible que existiera el mismo resultado, pero me detengo un momento, gana donde gobierna el PRI, eso para mí sería lo más valioso para el análisis y estudio Tamaulipas lo dejaré aparte porque fue un estado que cubrí y pude observar la caída del PAN frente a Morena, donde el tsunami guinda no había llegado en 2018.

Como tal, la tarea de los dirigentes de los partidos para el 2024 es que dejen la oficina de Polanco refrigerada, por decir, y se bajen a los estados a recorrer los municipios para que observen que las decisiones tomadas desde la mesa con café ya no funciona y que la foto y el video en redes solo les sirve a ellos para su almanaque de ego biográfico.

•••

UPPERCUT: Marina Vitela, candidata de Morena a la gubernatura de Durango, fue captada solicitando ayuda a la Marina para liberar a presuntos operadores electorales suyos detenidos en posesión de listas electores y dinero en efectivo en la ciudad de Lerdo previo al proceso electoral.

Los mapaches electorales son diputados de CDMX. Se trata de Octavio Rivero, de Milpa Alta, y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, de la Gustavo A. Madero. Fueron pillados en la presunta compra de votos en favor de la candidata de Morena. Aún así no les alcanzó para ganar.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ