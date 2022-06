Juego de intereses en el PRI

Una supuesta traición de Alito al presidente Andrés Manuel López Obrador fue lo que desató la cacería en contra del dirigente del PRI; sin embargo, no fue Alejandro Moreno el que hizo promesas incumplidas al gobierno. Todo se lo atribuyen al coordinador del tricolor en San Lázaro: Rubén Moreira.

El coahuilense, motu proprio, ofreció el voto y respaldo de los priistas a la Reforma Eléctrica del primer mandatario, a cambio de la gubernatura de Hidalgo en la que contendió y perdió su esposa Carolina Viggiano.

De acuerdo con una fuente de la cúpula priista, Alito nunca pactó nada, ni con AMLO ni con Adán Augusto López. Fue Rubén Moreira.

Lo que sí hizo Alito, me asegura la misma fuente, fue ofrecer diálogo y negociación, pero nunca un voto a ciegas.

Advierten por ese motivo que carece de toda justificación y lógica la embestida de la 4T en su contra. Lo único que recibió él, dicen, fueron traiciones y amenazas.

La deslealtad de Moreira y sus allegados fue desde el momento en que el diputado Marco Antonio Mendoza–cuyo suplente es hijo de Carolina- presentó una iniciativa de reforma eléctrica, supuestamente del PRI, que mantenía el proyecto presidencial en sus mismos términos.

En su momento, Alito salió a desconocerla, cuando había sido Moreira quien sembró entre priistas y el gobierno dudas sobre el sentido del voto tricolor.

Los priistas no saben a ciencia cierta cuántos acercamientos tuvo el coahuilense con el gobierno, pero siempre desconfiaron de su falta de definición y el afán por apoyar a la 4T, algo que iba en contra de lo planteado, ya no sólo por Alito, sino por sus aliados de PAN y PRD.

Esta historia cobra relevancia en este momento por el escándalo que desataron los audios difundidos desde Campeche, por Layda Sansores, para balconear a Moreno.

También por las denuncias y carpetas que ya existen en contra del hoy dirigente priista.

Y es que me dice la fuente consultada que, si tratan de hundirlo, también es importante que se conozca la otra parte de la historia, porque él nunca ofreció a la 4T algo que no podía cumplir. Si no hubo compromiso, nunca hubo traición.

***

En el arranque del proceso electoral, el panista Marko Cortés vaticinó que sólo ganarían Aguascalientes, pero a pesar de la maquinaria de Morena, Va por México ganó también en Durango y perdió la batalla en Tamaulipas.

***

En las próximas horas, el presidente López Obrador dirá en definitiva si asiste o no a la Cumbre de las Américas, que inicia este lunes en Los Ángeles, California.

Por lo pronto, entre martes y miércoles realizará una gira por Tijuana, y según estén dadas las condiciones decidirá sí, literalmente, brinca el puente fronterizo para llegar a la reunión encabezada por el presidente Joe Biden.

Si decide no hacerlo, enviará una representación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Lo más hiriente de cualquier traición es que nunca es un enemigo quien la firma.”

