El verdadero apoyo no está en el arcoíris

Si me permitieran regresar el tiempo y visitarme a mí misma, quisiera volver a cuando tenía 16 años. Quisiera abrazar a esa niña y decirle a la Itziar de entonces que el mundo cambiará muy positivamente, tanto para ella, como para la comunidad LGBT+ en general.

Cuando salí del clóset, en el lejano 1997, no existía el apoyo de las marcas y de las empresas, como lo hay ahora. La primera marcha a la que asistí en 1999 traía como consigna una lucha que afortunadamente conquistamos hace ya varios años en algunos estados del país: el matrimonio entre personas del mismo sexo. Más tarde lucharíamos por el reconocimiento de las familias diversas; otro hito que también logramos.

Son muchas las batallas que nos quedan por delante, pero soy de las que suelen ver el vaso “medio lleno”. Por eso, ahora que llega junio y veo nuestra bandera ondeando de manera digital por todas las redes y plataformas, no puedo más que alegrarme y llenarme de orgullo.

Sin duda, pasamos mucho tiempo en el trabajo y éste es parte importante de nuestras vidas. Por eso considero muy relevante que cada persona sea ella misma, no sólo en su espacio familiar, sino también en el laboral.

Cada quien tiene su propio camino y tiempo, pero a mí me ha funcionado más ser abierta sobre mi orientación sexual en el entorno laboral. Y aquí quisiera retomar una frase de la especialista en vulnerabilidad, Brené Brown, quien dijo “que esconderse, guardar secretos o fingir no funciona”. Brown concluye su frase diciendo: “Pero hay personas con privilegios por ser heterosexuales que a veces fingen que las cosas son mejores de lo que son”.

¿Cómo fingir que son mejores? En este último punto es donde considero que debemos tener cuidado. Aún cuando el apoyo abierto de ciertas marcas a la comunidad LGBT+ es algo muy positivo, debemos tener cuidado del pinkwashing. Este término fue originalmente acuñado por la Breast Cancer Action para identificar a las empresas que aseguraban apoyar a las mujeres con cáncer de mama, mientras que en realidad pretendían obtener mayores beneficios y mejorar su imagen de marca al vincular su publicidad a una causa benéfica. En pocas palabras, el apoyo se convierte en pinkwashing cuando éste deja de ser auténtico.

Las encuestas recientes demuestran que apoyar abiertamente a la comunidad LGBT+ ayuda a las marcas. Un análisis de Sprout Social revela que 70 por ciento de los consumidores considera importante que las marcas tomen una posición pública sobre cuestiones sociales y políticas, sobre todo en temas de diversidad e inclusión.

El Mes del Orgullo no debe ser una oportunidad para el pinkwashing. Debemos mantener presente que su objetivo es visibilizar muchos de los desafíos que vive la comunidad LGBT+ e impulsar la igualdad de oportunidades.

Algunas preguntas iniciales son importantes: ¿Qué estrategias impulsar para que el apoyo de mi empresa no solo se vea, sino que sea genuino? ¿Cuál es realmente la motivación de mi empresa al sumarse al apoyo? ¿Realmente mi empresa desea ser una aliada y construir un espacio seguro?

A continuación, comparto algunos pasos que iré enriqueciendo en futuras colaboraciones para aquellas empresas que, al contestar las preguntas anteriores, descubrieron que hay un interés auténtico, comprometido y de largo plazo con sus equipos de trabajo. Como muchos pasos importantes en la vida, sugiero comenzar “en casa” y luego abrirse a una audiencia más amplia.

Primeramente, hay que invitar a integrantes de la comunidad LGBT+ a crear el comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de la empresa. Este hecho parece evidente; sin embargo, no saben la cantidad de veces que me ha tocado ver a comités de DEI, cuyos miembros no se identifican con ninguna de las minorías que representan. Estos comités deben ser genuinos; no se trata solo de tener una minuta con firmas que comprueben que existe el comité.

Antes de comenzar a publicar en redes el apoyo a la comunidad LGBT+, sugiero que las empresas tengan su comité de DEI ya constituido y activo, el cual sesione no solo en junio, sino todo el año.

Las políticas de DEI de la compañía deben ser creadas idealmente por este comité y representar la voz de las colaboradoras y colaboradores. Este paso suele ser incómodo, pues en muchas ocasiones saca a la compañía de la zona de confort.

Sin embargo, demostrará el compromiso no solo de escuchar las necesidades, sino de hacer posibles los cambios dentro de cada empresa, de manera que haya un apoyo auténtico y durante 365 días al año hacia la comunidad LGBT+.

Sobra decir que en estas políticas de DEI se debe subrayar la importancia de la igualdad de beneficios para todas y todos, incluido el tiempo libre para la licencia por adopción, la licencia por paternidad y maternidad, los beneficios de salud y el salario. Y, sobre todo, que las personas de la comunidad LGBT+ en la empresa se sientan cómodas, apoyadas y escuchadas siendo ellas mismas.

Sugiero también impulsar programas de capacitación en DEI para crear un ambiente seguro y amigable, el cual idealmente debe ser impartido por alguna persona de la comunidad LGBT+.

Este curso puede apoyar a sensibilizar en el uso del lenguaje y comunicación correcta. Por ejemplo, está muy difundido el término “preferencia sexual”, cuando el correcto es “orientación sexual”, establecido así por la Organización Mundial de la Salud. ¿La empresa utiliza términos y pronombres neutros? ¿Incluye imágenes de personas LGBT+ cuando busca fotos e ilustraciones para sus campañas?

Otro paso importante es apoyar de manera activa a una ONG o asociación que apoye la causa. Permitirá que la compañía una sus fuerzas bajo una causa común al tiempo que ayuda.

Si bien las donaciones económicas pueden ser útiles, ser voluntaria o voluntario puede ser una experiencia aún más valiosa.

Es importante que una vez que la compañía salga a mostrar su apoyo a la comunidad LGBT+ en redes, describa qué está haciendo, cómo retribuye actualmente a la comunidad, así como cualquier plan futuro que tenga para fortalecer su compromiso. El objetivo es que la empresa muestre que se toma el Mes del Orgullo muy en serio y que no se está subiendo al carro solo “para vender más”.

Aunque en lo personal considero que el apoyo público a la comunidad LGBT+ siempre es bienvenido y valorado, considero que el trabajo hacia el interior es más valioso: un ambiente de trabajo seguro y equitativo es la mejor forma de apoyar.

Si me permitieran regresar el tiempo y encontrarme a mí misma, quisiera volver a cuando tenía 16 años… Le enseñaría a esa Itziar que mis redes están llenas de banderas de arcoíris. La gran mayoría de ellas ondeando de manera genuina…

POR ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ

DIRECTORA DE PLASMAR COMUNICACIÓN

PAL