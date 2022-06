Un voto sincero

Hoy habrá elecciones en seis entidades de la República. No habrá sorpresas. En Aguascalientes podrá ganar el bloque opositor; en Durango la contienda está muy competida y las encuestas le dan a Esteban Villegas una raquítica ventaja. En Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas Morena ganará por mas de 20 puntos.

Las “poll of polls” muestran que Movimiento Ciudadano cuenta con una intención de voto que oscila entre el 6.5 por ciento en Oaxaca y el 15 por ciento en Quintana Roo. Esto ha suscitado un debate sobre la presencia de MC en la arena electoral, ya que al participar como una alternativa más de oposición, le podría estar quitando sufragios a la alianza antiobradorista y favorecer a Morena. ¿Ahora, realmente el movimiento naranja le quita votos a la oposición? ¿Es una pregunta relevante? ¿Metodológicamente cómo podría comprobarse? ¿Hay evidencia empírica para demostrarlo? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo?

La ciencia política cuenta con una sola Ley: la de Duverger; que establece que los sistemas que utilizan la fórmula de mayoría (first past the post) y el ganador gana todo, forzosamente se generan -de manera natural y en todos los niveles- contiendas que tienden al bipartidismo. En este tipo de sistemas políticos los electores votan de manera estratégica, es decir, ordenan sus preferencias y votan por su segunda mejor opción en aras de que no gane su última alternativa. También lo hacen con la intención de que su voto sea pivotal. De facto, se genera una segunda vuelta virtual.

Para indagar si MC le quita votos a la oposición sería útil la construcción del perfil del elector emecista pero de manera intuitiva podemos imaginar que se opone a Morena pero que nunca votaría por alguno de los partidos tradicionales en especial el PRI. ¿Cuál es la mejor manera de probarlo empíricamente? Las empresas o medios que realicen hoy encuestas de salida podrían incluir en sus cuestionarios preguntas de intención de voto, identificación partidista y ordenamiento de preferencias, que permitan hacer cruces que evidencien cual es la segunda opción de los votantes de MC. También se puede incluir una pregunta sobre voto retrospectivo y la manera en que ha evolucionado y hacer análisis de correspondencia con el elector naranja.

A priori, la intuición dicta que MC le quita votos al bloque opositor, le dificulta a los electores tomar atajos informativos y obstaculiza la acción colectiva. Movimiento Ciudadano no solo es el aliado de Morena en el legislativo, también comparte su ethos antidemocrático. Sus miembros y su liderazgo emanan del PRIAN y las decisiones en su totalidad las toma una sola persona. Si el obradorismo consigue impedir la formación de un frente conformado por los partidos contrarios al oficialismo obtendrán un holgado triunfo electoral en el 2024.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

POLITÓLOGO

@AECHEGARAY1

