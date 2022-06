Proyecto, sin México

Una de las acciones que tomará Estados Unidos frente a la migración, nos dicen, no tiene que ver con México. El canciller de España, José Manuel Albares, fue invitado a la Cumbre de las Américas, y se prevé que la administración de Joe Biden revele un acuerdo para que ese país reciba a un “número significativo” de centroamericanos. Obvio, con dólares de apoyo.

INE, listo para elecciones

Este viernes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dará detalles sobre la elección del domingo en seis estados. Reiterará que están listas las 21 mil casillas con 147 mil funcionarios, el conteo rápido y los más de dos mil 500 observadores; pero, nos adelantan, también anunciará que no se tienen detectados focos rojos que empañen los comicios.

Un ojo al gato…

Por cierto, el domingo de elecciones la agenda del presidente López Obrador incluye una nueva supervisión al Tren Maya. De hecho, nos cuentan, pasará gran parte de ese día revisando la obra, pero su intención es regresar a Palacio Nacional. Ahí se mantendrá atento al desarrollo de la jornada, pues de los resultados depende el plan del cierre de sexenio.

Transportistas incumplidos

No hay vuelta de hoja: la tarifa del transporte público de la CDMX se queda como está y no habrá aumento. Y es que el gobierno de Claudia Sheinbaum lleva dos años dando apoyos económicos a los transportistas, pero éstos no han mejorado el servicio a los usuarios. Entre los acuerdos incumplidos están choferes uniformados, cromáticas y vidrios no polarizados.

Arrecia críticas

Otra vez Porfirio Muñoz Ledo se lanzó contra el presidente López Obrador. Ayer fue orador en la plenaria de la COPPPAL (que reeligió al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, como su presidente), y más allá de que sea cierto o no lo que mencionó del mandatario, en Morena saben que no diría lo mismo si le hubieran dado su tan anhelada embajada de México en Cuba.

