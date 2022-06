México: en vías de ser colonizado por organizaciones criminales

El reciente proceso electoral fue opacado por la operación del crimen organizado, con votaciones atípicas, amenazas y expulsión de representantes de casilla; este escenario ya lo habíamos vivido en 2021.

El 7 de junio, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos actualizó el informe “México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas” en el que se plasman las preocupaciones de miembros del Congreso acerca de los “persistentes niveles de violencia en México y de la inefectividad de diversos esfuerzos para frenar la violencia y enjuiciar a los infractores”.

El informe destaca la expansión de las organizaciones criminales, su presencia a lo largo del territorio, la diversificación de sus actividades, la creciente violencia y la forma como aprovecharon la pandemia para penetrar aún más en las comunidades. Como resultado, 2022 registra récords de violencia con una masacre en promedio al día

Las preocupaciones del Congreso Norteamericano son legítimas, toda vez que la estrategia presidencial en materia de seguridad sigue siendo un fracaso total: los abrazos son para los delincuentes y los balazos para una ciudadanía indefensa, que se tiene que refugiar en sus casas, y que vive la exacción vía derecho de piso, secuestros, asesinatos y extorsiones.

En su afán por centralizar las decisiones, el presidente López Obrador ha descuidado el ámbito local, que es donde realmente se puede hacer frente al fenómeno de la delincuencia, mediante el fortalecimiento de las capacidades de investigación y prevención de las policías estatales y municipales.

La nula detención de grandes capos, y los magros resultados en materia de decomisos ponen a México en la ruta de convertirse en un país colonizado por organizaciones criminales que imponen su ley, cobran impuestos al margen de las normas y monopolizan el uso de la fuerza propio del Estado.

La apuesta por fortalecer el tejido social con programas de apoyo para jóvenes es una estrategia aislada e ineficaz, mientras no se articulen políticas de Estado para fortalecer la procuración e impartición de justicia, se garantice el impero de la ley, la cooperación activa a nivel regional y continental, y se haga frente, con toda la fuerza de las instituciones públicos, a la violencia criminal y a los altos niveles de impunidad.

Las crecientes actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación y del de Sinaloa, no podrán contenerse si no se realizan esfuerzos decididos para recuperar territorios. Mientras esto no suceda, drogas como el Fentanilo seguirán matando a miles de jóvenes en la Unión Americana, mientras que, en México, las armas y una estrategia de seguridad fallida nos ponen en la ruta de ser un lamentable Narco Estado.

POR SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

@GINACRUZBC

CAR