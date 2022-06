El país andino lleva más de seis años envuelto en una crisis política que parece no tener fin. Durante este periodo Perú a cambiado en cinco ocasiones a su presidente constitucional, en solo dos de ellas por voto universal, esto debido, básicamente, a una constante tensión entre sus poderes ejecutivo y legislativo.

Todo parece indicar que el origen de esta crisis se remonta a los resultados de la elección presidencial de 2016, en la que Pedro Pablo Kuczynski se impuso con un apretado resultado en segunda vuelta. No obstante, Kuczynski no logró mayoría en la elección parlamentaria lo que le valió ser objeto de un pedido de vacancia -juicio político- en el Congreso al ser ligado al caso Odebrecht; en marzo de 2018 dimitió a la presidencia, no sin antes haber concedido el indulto humanitario a Alberto Fujimori, expresidente acusado por delitos de lesa humanidad.

La tensión entre el ejecutivo y el parlamento peruano se agravaría con la detención y encarcelamiento de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, en octubre de 2018, acusada de lavado de activos.

Tras la renuncia de Kuczynski, Martín Alberto Vizcarra asume la presidencia y a los seis meses de su mandato disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones parlamentarias anticipadas para enero de 2020, sin embargo, los nuevos parlamentarios declararon en noviembre la incapacidad moral permanente de Vizcarra y fue sustituido por Manuel Merino de Lama, quien después de protestas sociales renunciaría diez días después. Tras esa última dimisión llegaría otro presidente del Congreso a asumir la presidencia de la República, se trata de Francisco Sagasti quien llamaría a elecciones generales para abril de 2021.

En esa elección presidencial Pedro Castillo se hizo con el triunfo frente a la tres veces candidata a la presidencia Keiko Fujimori en una cerrada segunda vuelta electoral; a pesar de los apretados resultados y las impugnaciones de Fujimori Castillo se convirtió en el primer presidente peruano de izquierda.

Sin embargo, la llegada de Pedro Castillo a la presidencia no representó el fin de la crisis política del Perú, por el contrario, se ha avivado y el Congreso de la República ha promovido contra él en menos de un año dos pedidos de vacancia, los cuales Castillo ha librado al no haberse alcanzado las votaciones parlamentarias necesarias. De igual manera, Castillo se ha visto obligado a cambiar su gabinete en al menos cuatro ocasiones en virtud de renuncias y escándalos de sus ministros.

Este apretado resumen da cuenta de las dificultades del país andino para superar su crisis política y social, la cual se ha agravado con las secuelas que dejó la pandemia del COVID en ese país y la interrupción de un crecimiento económico que se había registrado desde 2005; el futuro inmediato parece no ser prometedor para el Perú por lo que la solvencia de estas dificultades se antoja difícil.

POR ABELARDO RODRÍGUEZ DESALES

SOCIÓLOGO

