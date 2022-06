La idea de lactancia, descontextualizada, suele ser equivocada

Como ya sabemos, existen miles de mensajes correctos, en nuestra sociedad moderna. Les quiero poner un ejemplo que parece difícil de abordar: El de la lactancia materna única como forma de alimentación durante los primeros seis meses.

Este conlleva un mensaje, que es correcto, pero, que no es absoluto, porque existen contextos específicos, donde esta posibilidad, está fuera de alcance.

Empezaré por decirles que es muy bueno el que se proteja y promueva la lactancia materna, por sobre los sustitutos lácteos de bebés. Nadie está en contra de eso. Pero dichas campañas en la situación de mujeres trabajadoras, en ciudades como la nuestra, de grandes distancias y tiempos cortos, limita esta posibilidad a muchas, a quienes, no les es posible la lactancia materna en exclusiva.

El artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, dice que el periodo de lactancia es de seis meses y durante este se le dará a la trabajadora "dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa". Y si no es posible cumplir con esto, entonces "el patrón reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado" previo acuerdo.

Eso dice la Ley, pero la realidad que es mucho más efectiva pone en evidencia que para las trabajadoras que viven y se desplazan en grandes Ciudades, la opción es reducir su jornada de trabajo durante el periodo de seis meses, ya que no es posible lactar dentro de la empresa, a pesar de que en muchas de las cuales ya existen lactarios dentro de las instalaciones; el porque de esta imposibilidad esta ceñido a que no existe una logística que ayude a hacer esto viable. Les describo algunos:

Primero. El centro de desarrollo infantil o guarderías, deberían estar en las instalaciones de la propia empresa para poder utilizar el lactario en el horario que dispone la propia Ley Federal del Trabajo, y aún así, el horario de media hora es tan reducido que no quedaría mucho tiempo para lactar al bebé.

Segundo. Descansos de media hora no son, ni serán suficientes para un/una lactante. En especial un neonato, no se rige por la hora, sino por la necesidad biológica, y para muchos puede ser suficiente el horario, mientras que para otros no lo es. Esto olvida algo fundamental, la naturaleza no se ciñe a reglas humanas.

Tercero. Por más campañas que haya en pro de la lactancia materna que insistan en su exclusividad, existen factores que salen de las manos de cualquier madre sea trabajadora fuera y dentro de casa o sólo dentro de casa. No todas las mujeres van a producir la cantidad necesaria para alimentar a los y las bebés. Porque se pierde de vista factores como la depresión postparto que se ha incrementado por mucha variedad de razones. Enfermedades que requieren medicamentos que no resultan compatibles con la lactancia, y que reducen la producción o la hacen imposible.

Luego entonces, condenar a estas mujeres a sentir que no lo han hecho bien, causa un malestar innecesario.

Plantear que no tendrán hijos e hijas con protección inmunológica suficiente, es cierto en alguna medida, pero ello no implica que los bebés que no tengan la posibilidad de lactancia materna no tendrán un sistema inmunológico fuerte.

¿Por qué colocar a las madres que no pueden alimentar, en exclusiva o parcialmente con leche materna, en situaciones incómodas que dan lugar a prejuicios innecesarios?

Planteemos algo diferente para posibilitar el tránsito a una maternidad confortable, ya que esta etapa, a pesar de ser bonita es muy complicada para la mayoría de las mujeres trabajadoras, porque ya no se pertenecen en exclusiva.

La relación cambio de vida, al incluir en la rutina nuevos horarios para atender a alguien que demanda atención 24/7, y que es un ser tan vulnerable, revela muchas de las vivencias difíciles que quizá no se plantean de forma abierta.

Para que sean una realidad la utilidad de los lactarios, dentro de la empresa, deben plantearse entonces, ser lugares en donde se pueda extraer la leche materna de forma segura y con privacidad, no en horarios limitados, como dispone la Ley Federal del Trabajo, ya sea para desecharla o para la conservación de la leche y su disposición al llegar a la casa. En cuyo caso las usuarias tendrán que tomar medidas de higiene necesarios que mantengan el producto en buen estado.

Las campañas deben alentar la posibilidad de comenzar la vida, de los infantes con leche materna, pero explicando que hay muchos factores por los cuales, no puede suceder, y que ello no es condenable, debido a que la transición a ser madre que ocurre en el periodo postparto, es de importancia vital para ellas, para su autoestima, su satisfacción personal y la construcción de una identidad positiva de sí misma.

A principios del siglo pasado miles de niños y niñas, morían por no tener leche materna. Por lo tanto, muchas empresas farmacéuticas inventaron la leche en polvo, que ayudó a que cualquier niño o niña, pudiera salvarse. En caso de que no fuera posible la alimentación por este medio.

Cómo se ha podido ver el contexto es importante, ya que, si una mujer labora ocho horas diarias, y le otorgan una hora para salir antes de la oficina, ese tiempo, será insuficiente para dar leche materna en exclusiva, por lo cual, para muchas de ellas es evidente la necesidad del uso de fórmulas lácteas, y eso no tiene que juzgarse como algo malo, pues pareciera que así es.

Lo cual condena, en mayor medida, a las mujeres que trabajan a sentirse como alejadas de su deber de protección hacia su bebé. Debido a que el mensaje, suele interpretarse en el sentido de que sus hijos o hijas, no tendrán un buen desarrollo en comparación de aquellos alimentados en exclusiva con leche materna, con lo cual se está imponiendo una idea que afecta su tranquilidad y salud mental.

Es mucho mejor generar procesos de adaptación, que ayuden a la creación de nuevas formas en los trabajos, que permitan el desarrollo humano de las madres, y que no orillen a las mujeres que trabajan a renunciar a sus empleos o a reducciones salariales. Lo anterior, puede lograrse, mediante factores innovadores como adoptar el trabajo por proyectos, teletrabajo o disposiciones de permisos a las parejas, con bebés. Con lo cual, se resuelven de forma práctica las necesidades de empresa y trabajadoras, superando a la norma, y ejerciendo mejores prácticas laborales.

POR SARA MORGAN

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

@MORGANSAREL

CAR