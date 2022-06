Las 5 preguntas que quiere Marcelo

De los destapados –y autodestapados- es el que parece tener más clara la ruta: comenzó una gira por el país, abrió un canal de comunicación directa que él responde por whatsapp, da entrevistas sobre su visión del país y tiene una propuesta sobre qué y cómo debe preguntarse en la encuesta de Morena para elegir a su candidato presidencial en 2024.

No lo oculta: ya está en modo campaña. “El presidente me ha destapado cinco veces”, dijo hace una semana, el domingo 19 de junio en Guadalajara, en el arranque formal de las giras que hace por el país. Tiene razón. No hacía falta destaparse, AMLO lo ha puesto en la competencia desde hace más de un año.

Marcelo Ebrard aprovechó el banderazo de salida que dio López Obrador. Se les adelantó a los demás. Atrás quedó aquello de que ‘el que se mueve no sale en la foto’. Hoy, el que no se mueve, no aparecerá.

El canciller quiere que la encuesta con la que se defina al aspirante presidencial sea una copia de la que, en noviembre de 2011, cuando compitió con AMLO por la candidatura presidencial, se levantó.

Cinco serían las preguntas que su equipo planteará al interior de Morena para el ejercicio. Con esa propuesta irán ante la dirigencia del partido.

1) ¿Cuál es su opinión hacia los personajes mostrados?

2) ¿Por quién o por quiénes nunca votaría?

3) Si los candidatos a la presidencia en 2024 fueran (enlistar nombres de quienes participen), ¿usted por quién votaría?

4) De un grupo de cinco aspirantes, ¿por quién votaría?

5) ¿A quién de los personajes mencionados a continuación preferiría usted?

Las cinco preguntas son calcadas de las planteadas cuando, en un ejercicio similar, cedió la candidatura a López Obrador, pese a ganar más de un reactivo.

Adicional a las preguntas, Ebrard y su equipo plantearían que se estableciera una mesa en la que representantes de cada aspirante dialoguen y pacten tiempos de las mediciones y casas encuestadoras responsables de las mismas.

Es parte de la ruta de Marcelo que, parece, no solo es el más aventajado en las mediciones –en una parejera con Claudia Sheinbaum-, sino quien tendría mejor dibujado el escenario de lo que vendrá.

Off the record

En otro frente, Ricardo Monreal se aferra a Morena. Terminó aplaudido y hasta ovacionado en acto en Coahuila. Sigue apostando por la candidatura dentro de la 4T. “Mi único plan es Morena”, nos dijo cuando hace unos días le preguntamos sobre si habría plan B en caso de que no obtuviera la candidatura por ese partido. Con la invitación del fin de semana, ¿queda zanjado el choque con Mario Delgado por la ausencia en el desayuno-mitin en Toluca, hace 15 días?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

CAR