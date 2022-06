Nunca antes

Entre los escaños del Senado de la República, se alzaban –bajo el reclamo “Basta de impunidad”- tristes carteles con las fotografías de los dos sacerdotes jesuitas asesinados en la iglesia de Cerocahui, en la sierra Tarahumara de Chihuahua: Javier Campos Morales y Joaquín César Mora.

Un minuto de silencio --por las muertes de los religiosos y muchas otras más- abrió la sesión de la Comisión Permanente. La agenda política de diputados y senadores correría por una sola vía: Seguridad Pública.

Del lado de Morena y sus aliados, una defensa machacona a la estrategia de seguridad y al presidente López Obrador: “Política carroñera” de culpar al presidente de todo. Chihuahua es ejemplo claro de cómo recibió el país hace tres años y de lo que los neoliberales fueron permitiendo, acusó Jorge Luis Llaven,

Esos delincuentes no surgieron ayer. Son los mismos que dejó crecer Genaro García Luna. ¿Quieren revisar la estrategia? Empecemos por los estados donde gobierna la oposición: Guanajuato, Estado de México, jalisco, retó la senadora obradorista Imelda Cruz.

Guanajuato es el principal estado con homicidios dolosos con mil 292, Michoacán con mil 204, el Estado de México mil 67 homicidios, Baja California mil 39, Jalisco 816, Sonora 732 y Chihuahua con 728, evidenciaron en la tribuna. Vienen a “defender lo indefendible”. Gobiernan desde hace 42 meses y no se hacen responsables de nada. ¿Qué donde no gobiernan no se van a hacer responsables?, reclamó el priista Eduardo Zarzosa.

¡Asuman su responsabilidad!, insistió la panista Gina Cruz.

Rosendo Medina (Morena), Reginaldo Sandoval (PT), volvían sobre el pasado, señalaban otra vez a García Luna. Comparaban: Ahora “no hay complicidad ni tratos con nadie”. “Todos los días el presidente encabeza el gabinete de seguridad tomando medidas que han dado resultados”, sostuvo Gerardo Fernández Noroña.

Es odioso comparar con el pasado, advirtió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI). Dejemos de lado cifras “engañosas” y vayamos a los “nunca”, invitó:

-Nunca habíamos tenido un fusilamiento colectivo; nunca habíamos tenido las capturas de militares por parte del crimen organizado; nunca se habían registrado desfiles militares de civiles; nunca se había atentado contra el secretario de Seguridad en la Ciudad de México; nunca se había tenido que soltar a un capo para evitar un baño de sangre; nunca se había detenido un convoy de prensa (en gira presidencial) por retenes de la delincuencia organizada…

La estrategia de seguridad, remató el yucateco, “es errónea”.

-0-

GEMAS: Obsequio del Papa Francisco: “¡Tantos asesinatos en México!”

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ