Respaldan a Maru

Nos cuentan que el gobierno federal no dejará sola a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el asesinato de tres personas en una iglesia, entre ellas dos sacerdotes. La Sedena, de Luis Cresencio Sandoval; la Marina, de Rafael Ojeda; la Secretaría de Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez; y la Segob, de Adán Augusto López, le están brindando el apoyo para dar con los responsables.

Lo arropan ex gobernadores

Preocupó al PRI, de Alejandro Moreno, la reunión de ex gobernadores con Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura presidencial de 2024. No les alarma que el ex secretario de Turismo se mueva, pero sí que lo arropen ex mandatarios como Ángel Aguirre, Héctor Astudillo, Arturo Núñez, Emilio Chuayffet, Natividad González Parás...

Remake, en el PAN

Nos adelantan que el cónclave que prepara el PAN para debatir los recientes resultados electorales será un copy paste de lo ocurrido en el PRI. Porque Adriana Dávila y Gustavo Madero empujan la remoción de Marko Cortés como dirigente nacional, pero la respuesta será igual que la emitida por el líder priista, Alejandro Moreno, a sus detractores: no.

Lo deja pasar

Nos cuentan que el senador por Coahuila, Armando Guadiana, cambió de parecer sobre su aspiración a la candidatura de Morena al gobierno estatal. Se dedicará a su trabajo en el Senado y a amarrar apoyos para el proyecto presidencial de Ricardo Monreal. En otras palabras, deja al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, toda la vía libre a la candidatura.

Auguran tensiones

En los círculos diplomáticos mexicanos toman con mucha reserva el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Mientras aquí la 4T festeja con bombo y platillo su victoria electoral, los enterados pronostican que la relación bilateral no será miel sobre hojuelas, pues el presidente electo colombiano está realmente convencido de que el crimen en su país es operado por grupos mexicanos.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ