Verano será caótico en turismo

Ahora que estuve en Nueva York atestigüé un fenómeno inusual en mis viajes previos. A esta ciudad no regresaba desde antes de la pandemia, y me sorprendió ver en el aeropuerto Kennedy 35 por ciento de tiendas cerradas en la terminal donde abordé mi vuelo a México. Al preguntar al personal oficial confirmé mi sospecha: no hay trabajadores suficientes para reabrir las tiendas desde que empezó la pandemia. Tienen más de dos años cerradas, y se quedaron con la mercancía intacta, lo que puede observarse a simple vista por el tipo de cortinas transparentes. Cerraron, dejaron todo ahí, y no regresaron nunca.

“Yo vi en San Francisco escenas como de la película Soy Leyenda”, me dice una amiga ayer: tiendas cerradas, atapialadas…” Mucha gente simplemente no quiere trabajar, se escucha por doquier en Estados Unidos.

Este problema es mundial, no sólo estadounidense. En Sidney, Australia, el problema es particularmente grave en el aeropuerto, donde más de 15 mil personas perdieron su empleo y donde los pasajeros esperan por varias horas para documentar equipaje y obtener su pase de abordar. De acuerdo con Forbes, ya se reportan escenas caóticas en Países Bajos y en el Reino Unido. La situación en el sector es tan grave que Lufthansa anunció la cancelación de 900 vuelos para el próximo mes debido a que no cuenta con personal suficiente para operarlos.

En México, el problema de escasez de trabajadores ya muestra algunos signos de preocupación. El voraz regreso de viajeros tras la pandemia encontró a todo el mundo fuera de base. Yo atestigüé el jueves pasado una situación casi caótica en la zona de documentación de Aeroméxico en el AICM, con escenas que sólo había visto en los días de Navidad y varias personas señalando que llevaban cuatro horas haciendo fila. Una señorita tuvo que convocar gritando a quienes tenían un vuelo próximo para evitar que lo perdieran, como hacen en las aerolíneas de bajo costo.

El problema global de la carencia de trabajadores se convirtió en uno de los temas centrales ayer en Doha, donde arrancó desde el domingo la Reunión Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Cumbre Mundial del Transporte. Si bien los CEOs de las principales aerolíneas están tratando de permanecer optimistas, las cosas no están fáciles, porque 2022 será un año de pérdidas económicas para el sector, y será hasta 2023 cuando puedan hablar nuevamente de rentabilidad.

¿Quién quiere trabajar en la aviación? Esa es la pregunta en este año caótico, y con un verano que se aproxima con alteraciones masivas en todo el planeta.

DELTA

La aerolínea Delta, que dirige Luciano Macagno, cancelará 100 vuelos diarios que salen de EUA y América Latina a partir del viernes 1 de julio. ¿La razón? No tiene personal suficiente para operarlos.

