Proyectos de vida

Lo que mueve a cada persona en el mundo se llama proyecto de vida. Podemos pensar que esto no existe, que nadie tiene una planeación de su vida, sin embargo, cada vez que anhelas realizar algo, eso se llama proyecto y como todo, si es de imposible realización o alguien o algo te obstaculiza realizar el mismo causará frustración.

Saber lidiar con la frustración no es fácil para ninguna persona, porque cuando no puedes cambiar de camino, se truncan anhelos y se permanecen en empleos básicos, al no existir opciones, y por lo tanto, con estrés, enojo, y apatía o con resentimiento.

Los mayores niveles de educación están justamente vinculados a los y las milenials, pero son aquellos que más sufren por no tener idea de cómo lidiar con los absurdos que son parte de nuestro diario vivir. Creo que cualquiera se sentiría enojado, si teniendo todos los requisitos educativos y de habilidades no llegaras a puestos de alta dirección.

El tiempo es necesario para un crecimiento y maduración perfectos, estar y permanecer son dos palabras a las que no le encuentran sentido, debido a que si como ya ocurre tienen cuarenta años y sin embargo, no acceden a mejores remuneraciones, con lo cual no se pueden dar en lo individual, o a sus familias, lo que ellos y ellas mismas recibieron y pensaron que sería parte de una construcción de posibilidades económicas y sociales ascendentes.

Aquellas personas que necesitan relevar, generacionalmente, no tienen oportunidad, guía y la posibilidad de poder generar la economía que necesitan ante un mundo complicado, donde los hemos banalizado, señalando que sólo gustan de poseer cosas efímeras, ser perfectos, o famosos en redes sociales.

La Ley Federal del Trabajo y muchas otras han pretendido ayudar con reglas que puedan adaptar el mundo a la modernidad necesaria en materia de desempeño laboral; esto nos ha llevado a que las cosas se hagan un poco mejor que en tiempos pasados, pero una dosis de comprensión hacia esta generación y sus frustraciones por no adquirir lo que desean es necesaria, para que las leyes sean un poco menos estructuradas, y más coincidentes con nuestro presente.

Para nadie es un secreto que México es uno de los países donde mayor número de legislaciones tendentes a la protección sobre los derechos humanos existen y ¿de qué sirve? Si muchas, o la mayoría son inoperables, porque los canales entre tu derecho y como ejercerlos tienen un común denominador, la desconexión que representa la dificultad de acceder a los mismos, por medio de canales de justicia, ya que existen dos impedimentos: El costo y la ignorancia sobre cómo llevar a cabo un proceso. Cuando sucede esto la solución recae en cada ciudadano que hace las cosas a su manera y por ello, a pesar de los millones de conflictos que existen en materia laboral y de otro tipo, muchos se solucionan con la presión de los que tienen el dominio de como ejercer o evadir el derecho. Pero eso tiene consecuencias: la primera es que defraudamos a nuestra joven población con injusticias cometidas por quienes deberíamos protegerlos, y segundo, con ello, la enseñanza que les queda es que para avanzar hay que dañar. No esperemos entonces, que nuestros jóvenes sean una esperanza en nuestras sociedades, cuando lo que estamos haciendo es causarles un dolor inmerecido.

Me atrevo a pensar que de truncarse los proyectos de vida de millones; nuestro pago será el abandono del enorme conglomerado de personas que vamos rumbo a la tercera edad quedando, muchos y muchas a merced de pensiones insuficientes, por no permitir un camino mucho más fácil para que nuestros jóvenes obtengan un mayor número de empleos que permitan sus metas y por consiguiente, quizá si pensamos en las AFORES o planes de jubilación estemos mucho más dispuestos a ayudar y enseñar a quienes vienen detrás nuestro.

Sin duda alguna, un gran termómetro de cómo se encuentran las personas activas laboralmente, es este mundo lleno de libros de autoayuda y de meditaciones que tienen miles de adeptos, ante una creciente necesidad de encontrar una finalidad a continuar dentro de una sociedad que sólo respeta el dinero que se obtiene a cualquier precio. De ninguna forma pretendo decir que el dinero no es importante, pero cada vez la obtención de este por medio de un trabajo resulta más difícil en el tiempo y espacio. Me quiero explicar; en general se toma como referencia que una persona puede ser activa laboralmente principiando sus veintes y concluyendo sus sesentas, sin embargo, cada día es mucho más difícil mantener un empleo de una persona de tercera edad, y también el ingreso laboral de personas de veinte años.

Cuando no hay empleos para personas laboralmente posibilitadas lo que sucede es que no logran completar un ingreso suficiente para poder vivir dentro del esquema de clase media, y esto es, sumamente importante en una sociedad, porque al desaparecer la clase media solo coexiste la miseria y la opulencia, finalmente eso crea caos social.

Cada vez que una sociedad adelgaza a la clase media surgen varios tipos de problemas: decrece la calidad política, educativa, cultural, de productos, pero sobre todo de valores que es lo que en algún momento hizo que trabajadores del siglo pasado convirtieran a muchas sociedades en democracias sólidas y económicamente superiores con respecto a otras.

En dichas sociedades los trabajadores y trabajadoras tenían el deseo de realizar su desempeño laboral, sintiendo orgullo al considerarse importantes, fuera el trabajo que fuera. Aquellos y aquellas que construyeron física e intelectualmente, muchas de las cosas que hoy nos dan comodidad, ya fueran medios de transporte, planes educativos que permitieron llevar a hijos e hijas de campesinos u obreros a ser grandes licenciados, ingenieros, doctores, etc. Y que construyeron edificaciones que son los pilares de las construcciones modernas, nuevas tecnologías en medicina o enfermería. Los grandes abogados, médicos, psicólogos o ideólogos que llevaron hacia espacios comunes a muchas personas. Hoy pierden sentido frente a las nuevas políticas públicas o privadas que persiguen un solo fin, ayudar a unos cuantos sentados en las cúpulas.

Cambiar el rumbo está en las manos de cada persona, y por ello debemos tener en cuenta, que todos los proyectos de vida, referidos a una mejor forma de estar y vivir, caben. Por lo que guardemos esperanza de que nuestros y nuestras jóvenes llegarán a su madurez, sin limitaciones como las representadas por la división, ni obstáculos, por parte de quienes podemos ayudarles. Ya que nuestro futuro es un encuentro de todas las generaciones, en un piso común llamado México, al que habremos de mejorar en estructura laboral, política, derecho y tecnologías de cualquier tipo. Así que a seguir adelante no dejando que nadie corte el sueño de nadie.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL