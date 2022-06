Récord inolvidable y de otros festejos

Me siento a escribir esta columna con un sentimiento indescriptible, es el Día del Padre, y recibí el mejor regalo posible: me visitó mi papá, apareció en mi sueño y recuerdo perfectamente todo lo que pasó, lo cuál no es común para mí.

Yo no creo que las coincidencias, don José se hizo presente por diversas razones, para celebrar el histórico evento en el Zócalo de la Ciudad de México, y sobre todo, para estar con sus hijos en este Día del Padre, confirmando que nunca nos dejará. Espero de todo corazón que ayer domingo haya sido especial para todos en compañía de sus seres queridos.

El sábado fue un día histórico para México, para la CDMX, el boxeo, el deporte y la humanidad. Tras meses de preparación, con un trabajo demandante para entrenar a miles de personas en las diferentes alcaldías, enorme cantidad de clases por Zoom y redes sociales, con videos de muchas campeonas y campeones, se logró el Récord Guinness de la clase de boxeo más grande de la historia.

La CDMX dejó atrás a Moscú con un récord impuesto en 2017.

RECUERDO. Fernando, hijo de José Sulaimán, durmió plácidamente en una improvisada sesión de fotos. (Créditos: Cortesía)

Lo que inició como un sueño del diputado federal Miguel Torruco Garza hoy es una realidad. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentablemente no pudo estar ahí, debido a haber contraído COVID-19 sólo dos días antes de la clase, pero definitivamente estuvo presente al recibir el cariño de todos quienes participaron al ver sus intervenciones por Zoom en las pantallas gigantes.

La Ciudad de México ejecutó este evento con una organización ejemplar. Javier Hidalgo, director del Indeporte, lideró a los innumerables héroes que se dedicaron en cuerpo y alma, con pasión y entrega. Instructores, profesores y la comunidad de boxeo de la ciudad y demás estados, campeones, mánagers

y entrenadores.

ORGULLO. Mauricio Sulaimán posó con el cinturón verde y oro, sobre la plancha del Zócalo, en la CDMX. (Créditos: Cortesía)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), junto con la Comisión de Boxeo de la CDMX, y su presidente Ciro Nucci, concentraron a más de 100 boxeadores, al menos 50 campeones mundiales: Andy Ruiz, Érik Morales, Ana María Torres, Jackie Nava, Barby Juárez, Chiquita González, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Pipino Cuevas, Miguel Ángel Berchelt, Óscar Valdez, y otras tantos más llenaron las plataformas para ser testigos de lo que el pueblo de México logró.

La mañana sorprendió con una leve lluvia amenazando con chubasco que hubiera cambiado todo; pensándolo bien, no fue la lluvia, sino eran las lágrimas de felicidad que cayeron desde el cielo de todos aquellos amantes de México y del boxeo que vieron desde el cielo la bandera verde, blanco y rojo, que se formó en el Zócalo, con los miles de entusiastas que estuvieron presentes desde las seis de la mañana.

El boxeo es patrimonio nacional. Es el deporte que le ha dado a nuestro país 13 medallas olímpicas y más de 200 campeones mundiales.

El pueblo ha gozado de los triunfos de los peleadores aztecas durante décadas, con sus hazañas dentro del ring, en todos los rincones del mundo. El sábado fue el pueblo, quien ahora se vistió de héroe, y le dio la gran satisfacción al boxeador y a todos los que pertenecemos a la comunidad de este deporte. Estamos orgullosos de nuestra gente, quien logró imponer un récord mundial para la eternidad.

Así cómo vivimos con gran emoción lo sucedido en la CDMX, también en otros lugares el WBC estuvo presente, y festejamos los éxitos logrados, gracias a la dedicación de miles de personas que forman parte de esta gran familia WBC alrededor del mundo.

El torneo amateur llamado Green Belt Challenge se celebró en Los Ángeles. Mi hermano Pepe decidió iniciar esta actividad hace ocho años, que ha crecido de manera impresionante año tras año.

Nancy Rodríguez, de la oficina WBC en esa ciudad, Pepe y su esposa Ceci han creado un gran equipo de colaboradores que esperan con ansiedad que llegue la fecha de este torneo. Fueron tres días de competencia bajo el aval de USA Boxing, siendo así un torneo oficial. Un ambiente familiar, pero de alta competitividad, lo mejor de lo mejor se da cita para buscar obtener el codiciado cinturón verde y oro amateur.

Contamos con la presencia de diversos campeones mundiales, quienes asistieron a disfrutar de la grandeza de este deporte, ya que es aquí donde todo empieza, como Leo SantaCruz, Israel Vázquez, Michael Nunn, Mark Magsayo, Sean Gibbons, Tom Loeffler y muchas celebridades más se dieron cita.

Los ganadores de este 2022 fueron: Joey Abudy y Maya Hernández, en la rama varonil y femenil. En el Courage Belt: Joaquín López. Y los campeones del Green Belt Challenge son: Ciana Chávez, Giselle Luján, Marqués Tovar, Abel Alba, Criztec Bazaldúa, Sam Larios y Moisés Saldaña.

De la misma forma se llevó a cabo el torneo amateur de Sugar Bert, organizado por Bert Wells, con el apoyo del WBC Amateur en la Florida, Carolina y Las Vegas... Representación total en el boxeo aficionado para dar oportunidades a quienes sueñan con algún día llegar muy lejos en este deporte.

El viernes se dieron seminarios de oficiales de ring en diversas partes del mundo. En Dubái, Daniel Van de Wiele, Ali Oubaali, junto con Kevin Noone y Oksana Semeneshina continuaron con el proceso de capacitación y certificación de jueces y réferis. Por otro lado, Héctor Afú, junto Alberto Guerra y Jimmy Salas, celebraron en Panamá una reunión de iniciación de jóvenes en el boxeo, jueces, réferis, comisionados, inspectores, jóvenes que será el futuro del boxeo en ese país. En China se coronó You Yin como campeón nacional con una gran celebración de ver de regreso el boxeo en ese país, siendo la primera función desde la pandemia. También en Torreón, Coahuila, se dio la pelea entre la campeona Yulihan Luna contra la campeona interina Jéssica González y en una pelea atropellada, pero emotiva Luna logró ser la campeona indiscutida del peso gallo.

¿Sabías que...?

Quienes gustan de hacer la famosa lista de los mejores libras por libra, ahora sí que están sufriendo... Este año se han dado grandes peleas con resultados importantes mostrando dominio en su división como Tyson Fury, en peso pesado, Jermell Charlo, unificado en superwelter; Devin Haney, en ligero; Naoya Inoue, en gallo, Artur Beterbiev, en semicompleto; Errol Spence y Terence Crawford, en welter, y por supuesto nuestro campeón supermedio, Saúl Canelo Álvarez. Mándame tu top 10.

Anécdota de hoy

Mi papá siempre encontró la manera de hacer que cada uno de los seis hijos creyéramos que éramos su consentido. Nos hacía sentir el más importante, el más querido y el único ante sus ojos. Algunas veces dudé si yo era el consentido, siempre vi a Fernando como que él era. Don José se lo llevaba a tomar fotos por todos lados y esa fue su máxima unión.

Mi papá gozaba contando una anécdota con Fernando: “Me llevé a Fery a Chapultepec para probar mi nueva cámara Hasselblad, le pedí varias poses en distintos lugares y visualicé una gran foto; le dije que se metiera a un gran tubo de concreto que estaba a mitad del parque... Me preparé para la foto y cuando estaba por tomarla, le hablé para que volteara a la cámara, ¡¡¡se había quedado dormido!!!! Ese Fery se puede dormir hasta parado”.

Gracias a mi papá por haber sido el mejor padre del mundo, aunque lo tuvimos que compartir con miles, pues siempre vivió para ser como un padre para todos los boxeadores y boxeadoras.

