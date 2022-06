La ropa pre amada debería de estar de moda

La cultura del deshecho, los hauls inmensos de las tik tokers y la cultura consumista en la que nos estamos desarrollando, nos está asfixiando de calor. Existe una gran resistencia por parte de las personas para aceptar que tenemos que hacer algo, y cambiar hábitos antes de que sea tarde. Una de las soluciones más sencillas es impulsar la compra de artículos de segunda mano, y aún así es de las que tiene más resistencia. Me he encontrado con que existe una resistencia abismal a comprar cosas usadas. Les sorprendería la cantidad de personas que aún no se acercan al mercado de ropa pre amada por prejuicios. Seis de cada 10 personas que se han acercado no compra, no les gusta y están muy cerrados a esta industria porque “ellos prefieren comprarlo nuevo”.

Necesitamos empezar por cambios chiquitos pero constantes, para cambiar el mundo y la forma en la que vemos la sustentabilidad. Empecemos por ver la ropa de segunda mano como piezas PRE amadas con historias que están dispuestas a tener otra oportunidad de vida contigo. Pre amado, previamente amado; es un concepto que nació en la época de los 80 en Estados Unidos para darle otra connotación a la ropa de segunda mano. Y es que justo esto es lo que necesitamos en México. Darle un giro a esta industria para poner de moda este mercado.

Cuando compramos ropa PRE amada no solo evitamos que miles de toneladas paren en vertederos, desiertos, bosques, campos, y se tarden años en degradarse. Si no que el impacto es mucho mayor, disminuimos los desechos, la contaminación de los mantos acuíferos, la sobreexplotación de recursos, las emisiones de CO2 y equivalentes, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad terrestre y marina, la erosión de la tierra y la sobreexplotación de los trabajadores dentro de la misma industria. Comprando ropa de segunda mano, ayudas a evitar todo esto, ya que no hay nada más sustentable que lo que ya existe.

Me gustaría hacer un ejercicio mental, revisa tu armario, ¿cuántas blusas, pantalones, vestidos, zapatos y bolsas tienes hasta el fondo del clóset que sólo has usado una vez? Porque no te gusta como se ve, porque no quieres repetir outfit en la boda de tu prima o simplemente porque ya no te gusta. Si consideras que esas piezas se merecen otra oportunidad, ¿por qué no le das la posibilidad a esas piezas, pero de alguien más?

Nos urge cambiar hábitos, tomar en cuenta dónde van a parar las cosas cuando las tiramos al bote de basura, volvernos conscientes de lo que compramos, las cantidades, y cuestionarnos absolutamente todo. Por el planeta, por nosotros, la ropa pre amada debería de estar de moda.

Por Ariadna Fuentes

@casaaplo

