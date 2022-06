Morena, destrucción de PRI y PAN

En la lucha por las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México, y al año siguiente en los comicios presidenciales, Morena quizás ha cometido un gran error al exhibir su estrategia para destruir a la coalición Va por México, pero a lo mejor no tanto, porque, sin duda, se trata de un plan que echó a andar, pero resultó ser demasiado obvio, porque responde, como objetivo principal, a los odios y vísceras de la actual administración.

Los empeños desde Palacio Nacional por aniquilar, primero al PRI, fueron vehementes; sin embargo, vale preguntar: si se supone que el Revolucionario Institucional es un partido, a estas alturas, agonizante, ¿por qué tanto empeño en que pase a la historia, en el mejor de los casos?

Otra pregunta: ¿por qué emprender esa persecución política en contra del dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas?, porque lo que no puede negarse es que con eso lidia hoy el exgobernador campechano; y no se trata de victimizar a nadie.

Evidentemente, el mandatario federal se valió tanto de los expresidentes del PRI, con quienes Alito se reunió el martes —el día que, en Campeche, se realizó una “inspección ocular” a su casa—, así como de una bancada priista en el Senado, que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, que ha demostrado estar supeditada, doblegada, a los intereses del partido oficial.

Hasta el momento, la operación no dio los resultados esperados, y si bien los expresidentes del PRI dejaron sus propios mensajes, como evitar tomarse la foto oficial junto al actual dirigente tricolor para que no se creyera que la unidad se conservó, no todos demandaron la salida de Moreno Cárdenas del CEN del Revolucionario Institucional.

Probablemente estarán atentos a la segunda prueba que enfrentará el exgobernador campechano en las elecciones del próximo año en Coahuila y el Estado de México. Si logra superarla, adquiriría un rol totalmente distinto al que tiene actualmente.

Por otro lado, si la alianza Va por México le resulta tan menor al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué tanta vehemencia de arremeter en contra de ésta? Desde luego que el PRD no le importa, o lo que queda del sol azteca, que perdió incluso el registro en algunos de los estados donde compitieron en las elecciones del 5 de junio.

Ahora, las baterías morenistas se enfilan hacia el PAN, aprovechando los conflictos internos que vive este partido. Y, moviendo las aguas, el aún gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, demandó la salida de Marko Cortés de la dirigencia albiazul “por dignidad”, luego de los resultados de los comicios pasados.

ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

morcora@gmail.com

MAAZ