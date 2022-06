Nuestra comprensión parcial del mundo

Me parece que a muchas personas les ha pasado desapercibido el hecho de que muy probablemente haya un segundo enfrentamiento que podría desencadenar la gota que derrame el vaso.

Me refiero muy concretamente a Taiwan. Sería un enfrentamiento del que ya se han manifestado tanto Estados Unidos como China y en ese sentido, hilemos fino. ¿Qué tendría que ver eso en mi trabajo o con relación a las empresas? La respuesta es el todo en consecuencias laborales, económicas y de estabilidad mundial.

Para ser más específica les tendré que platicar que aun cuando parece que en México se han acostumbrado a la inflación, lo cierto es que llegará un punto en que te faltarán cosas que antes resultaban parte de tus productos básicos. Existe un parámetro que se conoce como el Índice de Confianza del Consumidor, significa la situación económica actual y futura de los miembros del hogar, sobre la situación económica presente y esperada (para dentro de un año) del país y respecto a las posibilidades de los integrantes del hogar en este momento de realizar compras de bienes durables. En simples palabras, es la seguridad de alguna persona o familia de poder comprar cosas a meses sin intereses, una casa, un auto, inscribir a los hijos a una actividad o escuela particular, salir de vacaciones, todo aquello que va más allá de la simple subsistencia. Este índice, bajó abruptamente durante el inicio del sexenio, cuando hubo despidos masivos de toda clase de trabajadores particulares y de gobierno, esto se extendió, durante la pandemia, cuando otros miles de trabajadores perdieron sus empleos, y muchas empresas quebraron (porque la aclaración aquí es que las empresas, también, son parte de aquellos consumidores de bienes durables).

La posibilidad de una nueva guerra ha generado una alerta en países donde se tiene mucha más conciencia de lo que implica. Primeramente, se verá una afectación en sectores alimenticios que al terminar este año tendrán cortadas sus cadenas productivas, al no haber cosechas suficientes; como consecuencia de esto es que tendremos escasez de los productos básicos de la cadena alimentaria, me refiero a los granos. Europa ya comienza a padecer el alza en el precio de las harinas para realizar pastas o pan. México parece aislado de esta problemática, pero es razonable pensar que como importamos 4.9 millones de toneladas en el ciclo 2021/2022 (julio a junio), de acuerdo con proyecciones del Departamento de Agricultura (USDA) Importaciones de trigo a México sumarán 4.9 millones de t (opportimes.com), lo lógico será que si Estados Unidos, requiere este grano se quedará allá y México sufrirá un déficit. ¿Hablamos del maíz? quizá sea un problema mucho mayor, porque las previsiones actualizadas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) cifraron que para el ciclo 2021/2022, México se mantendrá como el segundo principal importador de maíz a nivel mundial al adquirir 16.5 millones de toneladas.

Estas importaciones representarían aproximadamente 8.3% de la comercialización global, que de acuerdo con las cifras reportadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), ascenderían hasta los 191.4 millones de toneladas. México será el séptimo productor de maíz en el mundo para ciclo 2021-2022 - enAlimentos. ¿Te imaginas que haya un déficit del grano más importante para México? Las consecuencias no las veremos en este preciso momento, pero a corto plazo serán inminentes.

Muchas de las grandes empresas trasnacionales son alimentarias, dentro de las mismas hay una en particular que tiene sello “made in Mexico”, me refiero a GRUMA, tiene presencia en 19 países, de ahí que el 73% de sus ingresos provengan del exterior del país y es líder en producción de harina de maíz, tortillas y wraps a nivel internacional. ¿Qué pasaría si de pronto los gobiernos que proveen de exportaciones de maíz solicitan como medida emergente detener sus exportaciones? La respuesta es de suponerse, no tendríamos suficiente maíz que sirve para la industria agropecuaria, es decir, alimentación de ganado y así la cadena se va rompiendo.

No estamos comprendiendo hacia donde va el mundo. México importa la mayor parte de los insumos alimentarios de países como Estados Unidos y Canadá; si estos dos países sufren un deterioro en sus economías de libre mercado, las consecuencias serán negativas en la economía de nuestro país; y no pienses en ningún momento que países que tienen otro tipo de construcción política diferente a la democrática, nos brindarán apoyo. A eso me refiero con tener una comprensión parcial del mundo, ya que en México vivimos en una economía de mercado abierto, a la que estamos muy acostumbrados. Creo que nadie estaría dispuesto a que sus afores, ahorros, bienes, consumibles perecederos, joyas, puedan ser tomados por el Estado en caso de que se establezca una política que así lo estipule. Así que los que leen a Marx, hombre cultivado en la élite intelectual del momento, deben comprender el significado real de sus palabras, por cierto, razonadas y escritas desde un país libre como Inglaterra, no como algún país comunista, donde seguramente no hubiera recibido educación ni posibilidad de pensar libremente.

Cuando reflexionamos sobre la libertad de trabajo, educativa, deportiva, de decisión, siempre lo hacemos bajo un contexto de un país democrático, donde puedes utilizar las redes para expresarte y decirlo abiertamente. Muy diferente al actuar y pensar dentro de países policiales o con vigilancia a sus ciudadanos donde comúnmente será sancionado de maneras violentas, el pensar diferente. Así que en México podemos hablar mucho de socialismo, sin tener que vivirlo. Platicamos de lucha de clases en el área laboral y sindical, sin que los abogados sindicalistas o lideres de sector arriesguen sus vidas y mucho menos sus pertenencias materiales.

En México debe existir una lucha por encontrar nuevas formas de estar mejor, bajo nuestros propios términos y contextos, en lugar de plantear una lucha de clases; que es un término bastante obsoleto y fuera de nuestras realidades, que son muy diversas.

Entender que el cambio no será a partir de palabras que suenan bien donde te dicen que hay formas de vida mejores, con esa famosa frase “en otros países”, sino de aquellos que han demostrado mediante sus acciones, y ejemplos que hay rutas posibles para ejercer la libertad.

Luego entonces, no debemos desear que nuestro México traspase la frontera hacia un lugar sin retorno, donde paradójicamente no se logra un destino común, sino que solo se cumplen los sueños de unos cuantos que, con autoritarismo, serán los únicos que vivan en libertad y con riqueza. Muchos ejemplos vivos existen, tan sólo ponte a pensar que cuando una persona permanece mucho tiempo en el poder (lideres sindicales, presidentes, etc.) se desvirtúa su quehacer laboral personal, por lo que, al perseguir el poder, sin una razón de servicio colectivo se descompone el sistema.

En fin, una comprensión parcial implica ignorar lo que pasa a nuestro alrededor.

POR SARA ELVIRA MORGAN HERMIDA

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

@MORGANSAREL

