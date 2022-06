No esperemos el milagro de la Lámpara de Diógenes

El sabio griego Diógenes de Sinope es conocido por la búsqueda infructuosa de un hombre honesto; actualmente los Partidos Políticos Nacionales mexicanos también mantienen en alto la mítica Lámpara, buscando candidatos para el 2024 y, al parecer, su búsqueda es poco eficiente.

Mientras en Morena ya alumbraron las figuras de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal; en la oposición esperan el milagro de la aparición de un personaje carismático y unificador, que pudieran presentar como candidato presidencial, sin embargo, esto no sucederá; no hay más velas que las que están prendidas y ya es tiempo de escoger algunos nombres para discutirlos y establecer una metodología unificadora en la Alianza “Va por México”. Claro está, muchos levantan la mano como Enrique De la Madrid, o Maru Campos, otros más empiezan a plantear su posibilidad, como Santiago Creel y el propio Alejandro Moreno.

Deben entender es que, si no logran la unidad, no tendrán siquiera la oportunidad de competir; dicha unidad no solamente debe sustentarse en el anti lopezobradorismo –que finalmente es un fenómeno muy importante, pero temporal—. El cemento que una a la oposición, debe centrarse en la propuesta propositiva, que permita unificar voluntades en torno a un programa de gobierno y a principios paradigmáticos.

De las elecciones pasadas debemos obtener las conclusiones siguientes:

1) el INE cumplió adecuadamente sus funciones democráticas y, por lo tanto, no procede –en estos momentos— la Reforma Electoral que hoy se discute;

2) la abstención fue enorme, en el promedio de los seis Estados votaron menos del 50%, el caso mas asombroso es Oaxaca, donde sólo voto el 38% del electorado y, de estos, el 20% lo hizo por Morena que arrasó, no obstante, esto significa que de cada 5 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores sólo uno votó por Morena;

3) las alianzas funcionan para ambos bandos, el triunfo de Américo Villareal en Tamaulipas probablemente no hubiera sido posible sin la alianza de los Partidos coaligados con Morena, todo indica que el Sistema Político Mexicano está orientado hacia un bipartidismo;

4) la división interna de los Partidos es un factor fundamental, la prueba es Durango, donde Morena no postuló al candidato que tenía mayores simpatías y, por razones de la aplicación de la inconstitucional reforma de género a las gubernaturas de los Estados, impuso como su abanderada a una mujer que fracasó rotundamente;

5) la simulación es otro factor que observamos, particularmente en Quintana Roo donde la candidata ganadora de Morena, Mara Lezama, en realidad es un alfil del Partido Verde;

6) los gobiernos estatales cuentan, es el caso de Aguascalientes, donde la victoria de la alianza fue absoluta, al contrario de Hidalgo, donde se le impidió al gobernador actual, Omar Fayad, decidir la candidatura, por lo que bajó los brazos y Morena triunfo 2 a 1.

No esperemos el milagro de la Lámpara de Diógenes de Sinope, quienes participan en el protagonismo político son mexicanos de carne y hueso, con aciertos y errores, con luces y sombras.

POR ALFREDO RIOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ