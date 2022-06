EU viene a AMLO

Nuevo encuentro tendrá el enviado especial de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, con el presidente López Obrador. Será el próximo lunes, en Palacio Nacional, luego de que el mandatario mexicano rechazó ir a la Cumbre de las Américas, que termina hoy. Más allá de los temas que abordarán, el mensaje es que si AMLO no va a EU, EU viene a AMLO.

Se entienden bien

Hablando del presidente López Obrador, una muestra de entendimiento y colaboración ocurrió ayer en su encuentro con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri. Sin importar colores, abordaron temas de seguridad y de desarrollo económico. Y como recién anunció el panista inversiones por $4 mil millones para su estado, irán de la mano en la reactivación.

PT tiene un lugar de más

Nos adelantan que el próximo martes sesiona la Jucopo de San Lázaro, presidida por Rubén Moreira, para revisar la asignación de espacios en la Comisión Permanente. El caso es que el TEPJF ordenó dar a MC un lugar, y para ello se le debería quitar al PT uno de los dos que tiene, para evitar la sobrerrepresentación. Pero hay resistencia de Morena.

Va como precandidato

Planes para este fin de año tiene el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. En diciembre, cuando termine su administración, se dedicará de lleno a ser precandidato presidencial. Dijo que sería por el “tricolor”, pero no mencionó si ese proyecto es un rechazo tácito a algún cargo en el gobierno federal; por ejemplo, una embajada.

A la sombra de Palacio

Anduvo ayer por Palacio Nacional el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral. La visita se da a días de que la actual gobernadora, Maru Campos, dio a conocer una investigación contra él, además de que también le advirtió que no habrá “ni perdón ni olvido”. Corral no quiso decir el motivo de su presencia en la sede presidencial, pero muchos se imaginan por qué.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

CAR