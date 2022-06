Debilitados, se atrincheran PRI, PAN y PRD en el Congreso

Pese a la muralla que construyeron ayer en el Congreso, debilitado por completo quedó el bloque opositor agrupado en Va por México, tras las elecciones del domingo pasado.

PRI, PAN y PRD no sólo ganaron Durango y Aguascalientes, más bien perdieron cuatro entidades identificadas como sus bastiones: Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. Y esto, aunque no es determinante, los deja muy mal parados de cara a la sucesión presidencial de 2024.

Dirán muchos que todavía queda tiempo para tomar fuerza. Y es cierto. El gran problema para ellos es que son partidos vivos, y, pese al control que ejercen sus dirigentes, hay fuerzas internas que exigen cambios, una renovación de fondo y nuevos liderazgos. En el PRI, de Alejandro Moreno, asomó la cabeza un movimiento que se gesta desde las entrañas del otrora “partidazo” para empujar la salida del campechano.

Encabezado por experimentados priistas como Pepe Alfaro, Ramón Martell y Fernando Lerdo, este movimiento parece que nace menguado, pero no es así. Está auspiciado por personajes de peso como Manlio Fabio Beltrones, José Murat, Roberto Madrazo y Humberto Moreira, así como por los gobernadores salientes Omar Fayad y Alejandro Murat, lo mismo que el mexiquense Alfredo Del Mazo.

Todos apoyan una causa común: la renovación del CEN del PRI. Y en el PAN andan por las mismas: el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y su antecesor, Pancho Domínguez, piden revisar la alianza con el PRI. Otros panistas más se preparan para tomar “por asalto” el control del CEN. Es cierto que la maquinaria de Morena y los millones de recursos en programas sociales ayudaron a los triunfos de la 4T, pero también es verdad que la oposición, inmersa en una maraña de intereses ocultos, está muy lejos de ser un dique opositor auténtico.

Los ejemplos más claros: Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, donde las cúpulas se impusieron sobre el interés común. Aunque no quieran reconocerlo, PRI, PAN y PRD hicieron todo para perder esos estados. Cada uno negoció lo que más le convino, como el PRD, aunque digan lo contrario.

Los resultados están a la vista. Los poderosos partidos quedaron reducidos. Sus estructuras cambiaron de siglas y se fueron con Morena, donde les ofrecen un “mejor” futuro con recursos públicos disfrazados de programas sociales. A pesar de eso, para Alito, Marko y Chucho Zambrano “hay tiro para el 24” con Morena y AMLO.

Habría que preguntarse: ¿quién les garantiza que llegarán juntos? Lo cierto es que falta un año para el proceso presidencial y ninguno de ellos tiene un candidato visible, mucho menos la garantía de que estarán ahí para organizar la fiesta.

A los tres los espera una batalla interna, porque las fuerzas vivas de sus partidos exigen un cambio y no van a esperar a que ellos lo propicien. No, ya trabajan para desplazarlos. Si no pudieron con las elecciones en cuatro estados, ¿qué se puede esperar en 24?

Claudio X. González, de Mexicanos Contra la Corrupción, fue uno de los promotores de este bloque opositor, pero por la investigación reciente en contra de Alito, todo hace parecer que ya no está con el PRI. Una señal que no deben desdeñar los bravucones líderes que ayer amagaron con frenar las reformas constitucionales de AMLO, porque ahora parece que sólo se tienen a ellos mismos.

•••

Instancias del gobierno federal mantienen una investigación permanente sobre Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, en la CDMX. Indagan su posible relación con grupos de traficantes de la zona de Tepito, pero particularmente con uno de origen chino, que abastece el barrio bravo con productos pirata y de contrabando. Averiguan hasta dónde llega la relación de esta conflictiva funcionaria con la mafia china de la capital y si existe un padrinazgo económico.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las desgracias, más que un castigo, son una amenaza”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

