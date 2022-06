Romanticismo inculcado

Hay algunos estrategas que han querido revolucionar la historia del futbol con métodos nuevos, o crear una ideología con base en algunos ya existentes. El Loco Bielsa, Pep Guardiola, entre otros, son algunos de los ejemplos que nos pretenden hacer a los aficionados ver a este deporte como ciencia y hemos romantizado el hecho de que quien merece ganar un partido es quien más veces llega, y tachamos de injusto que algún equipo defensivo, pero contundente se alce con los títulos.

La disciplina más popular del planeta nos ha vuelto a dar bofetones importantes a los amantes del Cruyffismo, corriente que consiste en algunos principios básicos como el tener la mayoría de tiempo el balón, o buscar el arco enemigo continuamente. Si posees el esférico la mayoría del tiempo, tendrás más posibilidades de ganar, porque por lógica, el cuadro que no lo maneja no tiene oportunidad de atacar o hacer daño. En proyectos largos, parece ser una medicina idónea, de ahí que el ex entrenador del Barcelona siga ganando la mayoría de las ligas en Inglaterra, y normalmente encabezando todos los departamentos.

Pero queda claro que de poco sirve este método en eliminatorias... Real Madrid. Campeón de Europa. En sus eliminatorias siempre fue peor en estadísticas, y por mucho. Contra el PSG en la ida recibió 14 disparos, y ellos sólo remataron dos veces. En la vuelta fue superior en ese rubro con 11 contra siete, pero perdió en tiros a puerta.

Frente al Chelsea, quien fungía como campeón, volvió a perder en todos los números. Posesión y remates a puerta. En la ida recibió 16 totales a cambio de ocho a favor, en el regreso fueron, lea bien, 20 intentos de los ingleses contra sólo nueve de los merengues.

Ante el City se contabilizaron en toda la llave 22 remates de los ingleses frente a 16 del Madrid, y en la final disputada en las periferias de París, 15 ejecuciones del Liverpool contra apenas dos de los merengues. En la sumatoria total, los de Ancelotti totalizaron 48 tiros frente a... ¡94! de sus opositores.

De nada sirvió ser prácticamente doblado en esa brutal estadística en contra. El balompié es muy sencillo, no queramos meterlo en un laboratorio repleto de números a favor. El único casillero importante son los goles. En México, Atlas fue bailado en todas los dividendos contra Pachuca. ¿Resultado?

Bicampeonato de los zorros por tener a dos atacantes contundentes que aprovecharon las pocas que tuvieron.

Señor Guardiola, Bielsa y asociados. Pueden tener a 10 magos dentro del campo, pero búsquense a uno que la meta con la punta del pie, la mitad de la nariz o la ceja derecha. No importa cómo, pero al arco. Goles, goles y más goles.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ

SEGUIR LEYENDO:

Escándalo

Fracasos rotundos

¡Que no pare la fiesta!