Lis Vega promete dar pelea en “Las estrellas bailan en Hoy”

LIS VEGA: “HE ESTADO EN NUEVE REALITIES SHOWS Y EN TODOS HE QUEDADO EN LOS TRES PRIMEROS LUGARES, AHORA EN “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY” DARÉ PELEA, ME EXIJO DEMASIADO Y SOY MUY DISCIPLINADA”

-Lis Vega, estás en el reality “Las Estrellas bailan en Hoy” pero ¿es cierto que ganaste un mundial de danza porque eres bailarina profesional?

“Si, gané el Mundial de baile, representando a México a pesar de que soy cubana, y precisamente es por mi carrera en el baile por lo que estoy en el lugar que estoy en los espectáculos, pero no por eso voy a ganar porque este tipo de reality del “Programa Hoy” no solo es bailar, yo he hecho muchos realities con bailarines profesionales pero cuando metes a actores, no todos tienen la capacidad”.

-Raúl Magaña es tu pareja de baile en “Las Estrellas bailan en Hoy”, ¿baila bien o te tira al piso?

“Magaña es un hombre fuerte, lo quiero mucho, es una persona que siempre he admirado y un gran amigo mío desde hace años, pero él no es bailarín, es actor y le está echando muchas ganas, es súper disciplinado y tan perfeccionista como yo, hasta que no le sale bien el paso no quita el dedo del renglón. Eso sí, voy a dar mucha pelea porque te puedo decir que yo he estado en nueve realities shows en total y en Big Brother gane el 3er lugar entre los 22 artistas que entraron a competir; en todos los demás he quedado siempre entre los tres primeros lugares porque soy muy disciplinada y me exijo demasiado”.

EN JUAN OSORIO SIEMPRE HE TENIDO LA IMAGEN PATERNAL, ÉL ME ENTREGÓ EN EL ALTAR, COMO SI FUERA MI PADRE, CUANDO ME CASÉ CON FEDERICO

-Lis Vega ya tienes viviendo en México 30 años, ¿tienes casa propia?

“Yo nunca he tenido casa propia aquí en México, pero en Cuba tengo un departamento y una casa, allá está mi mamá, yo la ayudo económicamente y desde que tengo 13 años trabajó para ayudarla, a mi papi que en paz descanse, a mi hermana y a mi sobrina, yo siempre he sido jefa de familia y voy y vengo libremente de Cuba a México y viceversa desde hace 30 años que me vine a vivir a este país maravilloso”.

-¿Cuándo te retires de los espectáculos regresarías a vivir a Cuba?

“No, la verdad es que siempre he querido vivir en Mérida, yo llegué a México vía Mérida, igual que Niurka, en un espectáculo que se llama “Los Tuchos” y amo esa ciudad y es donde quiero pasar mis últimos días.

-¿Fuiste novia de Juan Osorio cuando eras la protagonista de su serie “Mi Verdad” en la que salías de Niurka?

“No, con Juan Osorio nunca tuve una relación, ni un beso. Juan fue mi padre porque mi papá no pudo venir en 2007 y me entregó en el altar en mi matrimonio con Federico. Yo conocí a Juan cuando hice la película de “Mi verdad” y él andaba con una venezolana, siempre lo vi como imagen paterna y seguimos siendo amigos, a Juan siempre lo tengo en mi corazón en un lugar muy especial”.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ