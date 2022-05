Las voces de quienes ya no podrán ser escuchadas

La realidad que enfrenta México no se puede ocultar, la podemos observar en el rostro de quienes ya no están, la violencia contra las mujeres es cada vez más visible, una realidad innegable y hasta el momento, poco por no decir nada, se ha hecho.

Según el reporte más reciente del SESNSP, de enero a marzo de 2022 se registraron 229 feminicidios en el país, 229 mujeres a las que les han arrebatado la vida de la forma más ruin y cobarde, con saña que pareciera imposible de ejecutar.

En sólo 3 meses, 229 familias quedaron de luto, sin respuestas, sin responsables y es que es esa una de las principales razones por las que tenemos una sociedad tan dañada, en donde hay quienes creen que pueden matar y no pasará nada; los feminicidios en México no se investigan y si lo hacen son procesos incorrectos y turbios.

México vive su peor crisis en tema de inseguridad y son las mujeres, quienes mayor riesgo corren, son ellas quienes constantemente reciben ataques de odio, a ellas se les vulneran sus derechos y pisotean sus garantías.

Esta sociedad egoísta, aunado a un gobierno autoritario que sólo vela por sus intereses personales, ha dejado de lado y abandonadas a quienes juró, con base de engaños, proteger y defender.

Estamos cansados de discursos emotivos llenos de supuestas buenas intenciones pero vacíos en el fondo, sin propuestas, sin acciones y con centenas de feminicidios.

Es necesario proponer y ejecutar una política que garantice cero tolerancia a cualquier acción de violencia en contra de las mujeres. Debe darse una completa transformación que garantice un trato equitativo entre hombres y mujeres.

Es urgente que se aplique todo el peso de la ley a quienes atentan contra la vida de una mujer, y es que excusados en los hoyos negros del sistema judicial, en los errores al debido proceso, en las lagunas legales, entre muchas otras cosas que les permiten una tipificación distinta al delito cometido para tener una pena menor.

A tanto ha llegado la violencia que hoy en México a las mujeres se les cosifica, sexualiza y mata bajo el argumento de que fue un crimen pasional en justificado en un estado de emoción violento, el cual reduce hasta en 3/4 la pena que sería otorgada al imputado si se tipifica como feminicidio.

Concluyo diciendo que, las vallas que López Obrador coloca en Palacio Nacional para evitar que las mujeres se manifiesten y para supuestamente protegerse de provocaciones, deberían ser proporcionales a las garantías ofertadas a todas las mexicanas. Basta ya de la impunidad que permea en nuestro país, basta de esta ola de violencia que parece no terminar, de la inacción y negligencia por parte de las autoridades.

Exigimos que se garantice un sistema de justicia con perspectiva de género. Es momento de cambiar los bonitos discursos por acciones contundentes.

¡ANDRÉS MANUEL, NI UNA MÁS!

POR LUIS ESPINOSA CHÁZARO

DIPUTADO

MAAZ