Ni capacidad ni experiencia

Nos comentan que el sector asegurador nacional está muy, pero muy preocupado por la incursión de Agroasemex en la protección de daños ante contingencias naturales. Y es que la instancia no sólo ha mostrado falta de experiencia en esa área, sino falta de capacidad financiera. Todos lo notan, excepto su director general, Breno Lorenzo Madero Salmerón.

México, según Biden

Ayer en la Casa Blanca, Joe Biden, emitió una declaración que levantó cejas en muchos. Durante la ceremonia por el 5 de mayo, y ante Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el estadounidense recriminó a quienes se refieren a México como “patio trasero” de Estados Unidos. Porque, dijo, en realidad es el “patio delantero”.

Quería bombardear

Por cierto, el martes, en EU, sale a la venta un libro revelador: A Sacred Oath (Un juramento sagrado), de Mark Esper, secretario de Defensa en el gobierno de Donald Trump. Resulta que el texto asegura que el entonces presidente estadounidense quiso acabar con los narcolaboratorios en México… lanzándoles misiles. Según esto, lo planteó en dos ocasiones.

Filtradores, en Morena

Craso error cometió Morena, nos comentan, al difundir un audio en el que supuestamente se escucha al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, hablando sobre presuntos pagos al publicista español Antonio Solá. Y es que echa por tierra el esfuerzo oficial por evitar ese tipo de guerra sucia, que ha afectado a integrantes de la 4T. De hecho, ya se sabe quién lo filtró.

Sigue enojado

Muy dolido sigue Porfirio Muñoz Ledo con la 4T. El ex militante del PRI, del PRD, PARM, PT y Morena volvió a quejarse de que no le dieron la embajada en Cuba, y sentenció que “el Presidente de México no tiene palabra”. Ya entrado en calor profetizó que la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo no se aprobará. Algunos creen que inició una nueva campaña.

