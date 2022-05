Festeja en la Casa Blanca

Invitada de honor es Beatriz Gutiérrez Müller a los festejos del 5 de mayo, en la Casa Blanca. Hoy, la esposa del presidente López Obrador estará en Washington D.C, a convocatoria de la primera dama de EU, Jill Biden, encargada de organizar la ceremonia. De ahí, la mexicana viaja a Honduras, donde acompañará a su marido en la gira por Centroamérica.

Acompañan al Presidente

Por cierto, los titulares de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de la Marina, Rafael Ojeda, viajan este jueves con el Presidente a la gira por Centroamérica y Cuba. Ambos funcionarios son de la mayor importancia para los temas que se abordarán en cada país, pues tienen que ver con asuntos de seguridad, en especial, sobre migrantes.

El reproche de Zaldívar

Duro reclamó lanzó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, por la violencia hacia las mujeres. En un evento con la ANUIES, el ministro reprochó los feminicidios, “mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado”. Esta situación, dijo, no puede continuar, por lo que “requerimos tomar medidas urgentes y no multiplicar las excusas”.

Apoyo empresarial

Respaldo del empresariado recibió el plan contra la inflación del Gobierno federal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, enumeró las compañías que se suman a la estrategia. Incluso mencionó a Kimberly Clark, presidida por Claudio X. González Laporte, padre de Claudio X. González Guajardo, abierto opositor a la 4T.

Ni estaba enterado

Por sorpresa tomó al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, la limpia en la instancia, ordenada desde la Segob, de Adán Augusto López, y la Función Pública, de Roberto Salcedo. El procurador del Consumidor negó irregularidades en su dependencia y mencionó que el Presidente no le informó de los ceses, aún y cuando se reunió con él horas antes.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ

Sigue leyendo:

Sacapuntas

Sacapuntas

Sacapuntas