Los hombres también cuidan su piel

Queridos lectores estamos nuevamente en este espacio especial que disfruto mucho, no sólo por el cariño que ustedes me expresan cada vez que sale mi sección, sino también por la oportunidad de llegar a ustedes de otra manera.

Disfruté mucho este mes de abril, y ya por comenzar mayo llena de celebraciones empezando por el día de las madres, un festejo que deberíamos celebrar a diario porque las mamás se merecen todo nuestro reconocimiento y amor todos los días, abrácemoslas bésemoslas y consintámoslas mucho, dígamosles lo importante que son para nosotros, que no quede nada para después.

Cambiando el tema a otro que estaré tocando frecuentemente, quiero también utilizar este espacio para ayudar a y recomendarles lugares e información donde tienen animalitos en adopción con mi querido @ivannava con quien yo adopté a Nala y sigue aquí conmigo, una perrita maravillosa también con @adopt_amor. Natalia está muy comprometida en dar en adopción solo perritos esterilizados, punto muy importante .

Otro lugar donde pueden encontrar es en @amorsinraza y @eljardindehomero ahí tienen perritos en adopción ya vacunados y en espera de una familia amorosa que les de la oportunidad de ser parte de ustedes. Los perritos son los seres más maravillosos fieles, leales y los más grandes compañeros, es muy importante esterilizarlos porque de ahí depende el crecimiento y el mayor número de perritos abandonados.

Hoy quiero hablar brevemente del por que no es bueno dar en adopción un perrito o gatito a cualquier persona y es que, aunque las intenciones sean buenas, necesitamos mucho más que eso.

Mucha gente puede ver encantador a un animal y adoptarlo sólo por el impulso, sin darse cuenta que de la mayoría de los casos, adoptar implica una responsabilidad de vida de todos los años de ese animalito, por eso es tan importante. Si un perro o gato termina en un hogar donde no recibe los cuidados necesarios ¿de que sirve? Estas cuentas que les nombro son de personas que aman mucho a estos seres y ellos investigan si las personas que van a adoptar han tenido mascotas antes, ¿por qué quieren adoptar? así como de dar seguimiento al protocolo de vacunación.

Tal vez muchos pensarán que es demasiado trabajo, pero si de verdad queremos ayudar esos son puntos importantes y por eso les comparto estas cuentas, esto que menciono es algo que yo misma aplico a la hora de ayudar adoptar. En este momento tengo 12 cachorros en adopción, seis que tienen a la mamá de una perrita que rescaté cuando recién nacieron y la tengo conmigo; los cachorros ya tienen dos meses y están listos para ir a un hogar responsable que los ame mucho, y tengo otros seis que están pequeños todavía.

Si quieren más informes escríbanme en directo en mis redes o con @eljardindehomero con Jesús Martínez. El próximo mes estaré haciendo mención de otros temas relacionados. Sé que mi sección se llama Salud con Belleza, pero recuerden que la belleza también viene del corazón y de nuestras acciones, así que a ayudar en lo que podamos con la adopción de mascotas. Pasando ahora a otro de los temas que preparé y que no he tocado antes, es el cuidado de la piel masculina que es diferente a la femenina pero que necesita también la misma atención.

El cuidado de la piel no tiene género

Todo es cuestión de sentirse bien al vernos en el espejo, seas el género que seas. Los hombres tienen una piel más grasa, con poros más grandes, más propensa a las impurezas, así como un número de glándulas cebaseas activas, a parte de eso hay rastrillos irritando su cara cada determinado tiempo. Muchos hombres no se cuidan y no usan ni bloqueador, pero la piel, como ya he mencionado antes, es nuestro órgano más grande y es deber de todos cuidarnos no sólo por vanidad sino para evitar enfermedades y daños que a veces resultan irreversibles. Al final, ¿quién quiere tener una cara llena de grasa, con acné o reseca? ¡Absolutamente nadie!

Para muchos hombres el cuidado de la piel sigue siendo un tabú. Toda rutina de cuidado de piel comienza con la limpieza diaria. Esto es importante para eliminar residuos de contaminación y células muertas, la limpieza se puede hacer con un limpiador o jabón de acuerdo al tipo de piel, al despertar así como antes de ir a dormir.

Exfoliar tu piel también ayudará a mantenerla saludable y a lucir más suave y radiante, también les ayudará a prevenir la feliculitis de la barba y los vellos encarnados. La cara de los hombres sufre frecuentemente irritaciones o daños debido al uso de rastrillos, y es por eso que es importante que al finalizar la sesión de afeitado usen algún tónico o crema que cierre los poros y los proteja de impuresas.

Para algunos hombres ir a la clínica estética no es lo más común pero me gustaría animarlos a investigar y a empezar a hacerse tratamientos que los ayuden a sentirse y verse mejor, los hay desde limpiezas básicas hasta tratamientos que los ayudarán a mejorar cualquier padecimiento. Un lugar donde pueden conseguir muy buenos precios y una gran variedad de tratamientos es CBi Medical Spa, no duden en hacer su cita para que resuelvan cualquier duda que puedan tener y les den el tratamiento más adcuado de acuerdo a su necesidad.

Amigos disfruten a su familia, aprovechen su tiempo, cuiden a sus mascotas y luchen por sus sueños. Nos leemos en mayo, que seguramente traerá novedades. Sigan mis redes y pidan algún tema que quieren que toque en mi sección.

Los quiere su amiga Aracely Arámbula

POR ARACELY ARÁMBULA

Instagram: @AracelyArambula / CBi: @Cbimedicalspa / TikTok: AracelyAarambula

Facebook: @AracelyArambula / Twitter: @AracelyArambula / Youtube: AracelyArámbulaoficial

