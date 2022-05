López Obrador visita la dictadura

México siempre se ha ufanado de tener una buena y estrecha relación con la isla caribeña. Eso no es del todo cierto, pero digamos

que, en momentos críticos para Cuba, nuestro país estuvo ahí para apoyar.

Cuando, en 1959, Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista, el único país de América que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba fue el nuestro. Al ser expulsada de la OEA, en 1962, México fue una de las seis naciones que se abstuvieron en esa decisión.

Aciago el momento en que Vicente Fox espetó aquel “comes y te vas”. Su falta de tacto fue ventaneado por el viejo lobo de mar, quien grabó aquella ominosa conversación. Eso y una deuda de 400 millones de USD que Cuba se negó a pagar fueron motivo para romper relaciones diplomáticas, mismas que fueron retomadas ya con Raúl Castro como presidente.

Relaciones que fueron impulsadas por Enrique Peña Nieto y ensalzadas, naturalmente, por Andrés Manuel López Obrador. El

actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió a la investidura del tabasqueño, y en septiembre del año pasado, fue invitado de honor en la celebración del Día de la Independencia nacional.

AMLO está por realizar una visita de Estado a Cuba y a otras diversas naciones centroamericanas. Hasta aquí la gira que planea hacer López Obrador no tendría nada de particular. Cobra relevancia, no obstante, por otros motivos.

Primero, coincide con que le ha dado por abogar en favor de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela para que sean incluidas en la IX Cumbre de las Américas, a celebrarse del 8 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Segundo: lástima que AMLO no participará de la fiesta del 5 de mayo en Estados Unidos. Esta fecha, si bien no es día feriado en

México, sí lo celebran ampliamente los mexicanos que viven fuera del país. Al menos estará Beatriz Gutiérrez Müeller, en calidad de invitada en la Casa Blanca.

Tercero. Causa escozor que AMLO visite El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, lleva instalado un régimen de excepción

con ya más de un mes de duración, bajo el pretexto de disminuir la violencia. Los derechos de libertad de reunión y varias garantías al debido proceso se encuentran suspendidas.

Cuarto. En Guatemala se dice irá a promocionar el Tren Maya, pero nada se sabe sobre si discutirán el tema más importante: la migración. Valdría saber más sobre esto último, dado que, tanto en Guatemala, como en El Salvador y Honduras, el gobierno de México dice ha financiado los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro precisamente para desincentivar la migración hacia México y hacia EU.

Y quinto: ¿Lleva Andrés Manuel algún mensaje de Washington para que se evite la migración? ¿O simplemente va de mutuo propio a trastabillar la historia de nuestros países? Supongo que será lo primero, dado que el canciller Marcelo Ebrard ya anunció que México está en espera de que EU nos presente el plan que habremos de seguir para contener el aumento de la migración ilegal desde toda Centroamérica.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ

