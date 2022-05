¿Ya?, ¿preparando el fraude?

Morena y aliados, la 4T en su conjunto, no soportan al INE. Ni la idea de enfrentar elecciones limpias, con un árbitro autónomo e independiente que no permita chanchullos electorales. No soportan la idea de volver a perder frente a la oposición la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México en el 2024. Tampoco la posibilidad de que en la elección para las seis gubernaturas a celebrarse el próximo domingo puedan perder más de un estado.

Y es esta la razón por la que el presidente López Obrador y toda la plana mayor del gobierno estuvo en Durango el fin de semana, pues la elección para la renovación de la gubernatura en esa entidad estará mucho muy reñida.

A pesar de que el lopezobradorismo creció por, y gracias a, la lucha en contra de los fraudes comiciales, durante los últimos años hemos presenciado un ataque frontal y sin descanso de López Obrador hacia las autoridades electorales que garantizan comicios objetivos, justos, libres y equitativos. La administración federal le ha disminuido a esas autoridades sus presupuestos, les ha exigido mayores obligaciones, ha cuestionado sus decisiones. Vaya, la 4T se ha burlado de la ley electoral de manera continua.

No extraña, entonces, la estrategia de minar al INE, así como a los institutos electorales locales, particularmente en las entidades donde Morena y sus aliados políticos controlan el congreso local.

Y eso es lo que sucedió apenas hace unos días en el congreso capitalino donde, con 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones, se aprobó la reestructuración orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Amparándose en la falsa austeridad que ya se le conoce de sobra a este régimen, Morena debilita al IECM, le resta autonomía y resquebraja la certeza para las próximas elecciones.

Entre otras modificaciones, el IECM será ahora incapaz de fiscalizar las elecciones. En otras palabras, tendrá recursos para celebrar elecciones, pero no para realizar otras actividades incluyendo el auditar las acciones y los gastos de las campañas de los diferentes partidos políticos.

Al igual que ocurrirá en CDMX, pronto podremos esperar que Morena limite el presupuesto a otros órganos locales, no permitiendo ejercicios electorales democráticos, organizados y vigilados por árbitros autónomos.

La 4T capitalina tenía la oportunidad de mostrar estatura y propiciar una discusión plural, entre partidos políticos e ideologías; llevar ahí los distintos ajustes tanto institucionales como presupuestales al IECM. La forma unilateral en que se llevó a cabo permite vislumbrar, en cambio, que la verdadera intención de la actual administración es vulnerar al IECM en un ejercicio preparatorio para hacer lo mismo con el INE.

Ya que la 4T ve muy difícil que a nivel federal se apruebe la reforma al INE, recurre a debilitar a los árbitros que velan por las elecciones y la democracia en el ámbito local, esto es, en cada entidad.

Los diputados locales de la Ciudad de México han preferido votar en contra del IECM para agradar a su cúpula partidista, y no a sus electores. Se han prestado al fraude que viene.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

CAR