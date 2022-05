¡Ay no! el primero de mayo cayó en domingo

¿Te acordaste del 1ro de mayo? ¿No? Quizá si perteneces a algún sindicato o a alguna dependencia pública, tuviste la “suerte” de ser convocado para dicha conmemoración, ya fuera para las marchas, como ponente empresarial, para arreglar cuestiones administrativas del evento o ser parte de la comitiva. Porque en realidad al resto de México, sólo le importará si ese día cae de lunes a sábado y por ello se pueda planear un descanso largo, una carnita asada etc. En ese caso recordaremos ese día al resultar un día inhábil oficial. Lo cierto es que el día primero de mayo cada vez nos resulta más obsoleto y anacrónico, no es por falta de civismo, eso lo debemos tener claro, es porque las propuestas discursivas de cada año han sido siempre las mismas; igualdad y derechos para los trabajadores, mayores salarios, mejores prestaciones. Palabras que no cambian nada del ambiente laboral y, que por supuesto, no tienen que ver, en absoluto, con nuestras realidades; mucho menos con las expectativas de nuestra juventud que cada vez nos reclama más, porque hablamos demasiado, y hacemos muy poco.

Los sindicatos han ayudado profundamente a esta sensación de órganos que ya son pasado y cada año se pierde el interés en formar parte de estos. Las razones ya las apuntamos, pero además les faltan acciones como las siguientes:

Los sindicatos tienen que ser organismos transparentes y no pretender ser cotos de poder. ¿Difícil? Mucho. Trabajar por otras personas sin buscar poder, es uno de los paradigmas modernos para lograr cosas en conjunto, ello es la finalidad de un sindicato. No el poder. No el dinero. Y para eso se necesita vocación de servicio. No ambición.

Los jóvenes tienen trabajos tan diversificados que no entran dentro de la perspectiva de los sindicatos, simplemente porque desconocen hasta los nombres de los trabajos y trabajadores de las nuevas formas de empleo. Así que cada vez son más las empresas que no tienen trabajadores “comunes,” sino formados para crecer y formar otras empresas. De los que si tienen en la mira son los trabajadores de aplicaciones, pero hay tantas figuras que no reparan en las mismas y no incentivan a dichos trabajadores a formar parte de un sindicato.

Los sindicatos no forman sus cuadros en las Universidades o dentro de las Escuelas Tecnológicas, porque el discurso no inspira a la renovación, la modernidad y la obtención de mejores prestaciones, en lugar de mayores entradas económicas.

Hoy interesa el cambio climático, la regulación de un comercio justo, lo orgánico, el bienestar de vida por sobre el bienestar adquisitivo y esos temas están fuera del discurso de los sindicatos. Muy recomendable sería que tomarán en cuenta lo anterior, pues de lo contrario se acercarán cada vez más a su aniquilación.

No esta por demás recordar los fundamentos del día 1 de mayo, siempre será importante. El día del Trabajo nos debe recordar la evolución que se tiene del mismo, los derechos ante la diversidad de nuevas situaciones, la renovación que nos merecemos y dejar atrás lo de la lucha de clases y pensar más en la progresión sin clase alguna. ADEMÁS DE SER UN DÍA INHÁBIL.

Muchas personas se encuentran sin empleo, sin perspectivas económicas que resuelvan sus necesidades vitales, hacer del trabajo no una lucha, sino una concentración de empeños para hacer posible el mismo, es en lo que deberíamos estar trabajando. La forma en como poder hacer coincidir a miles de vacantes con miles de desempleados, ya sea capacitándolos o que las apps de empleos que existen por decenas fueran mucho más éticas, cobrando lo justo para permitir que los Curricula Vitae, circularan libremente. O las empresas cuando rechacen a los aspirantes, les den luz para dejarles saber porque no fueron aceptados, serían grandes avances, si queremos hacer engranar trabajos con gente que lo necesite y que cubran las expectativas empresariales.

Mucho se habla de nuestro bono de juventud, como si eso fuera suficiente. Los jóvenes necesitan trabajo, sin embargo, con educación insuficiente, sin medios económicos para pagar, la que es de calidad no es posible el trabajo con beneficios para una vida sustentable y ello resulta una meta inalcanzable. Hablar de esto con claridad nos puede plantear la ruta a seguir. No todas las personas tienen que ser universitarios para ser exitosos, lo que se equipará a la formación universitaria, es la tecnológica a nivel medio, con posibilidad de postgrados. Ese tipo educativo ha sido denostado por una línea de pensamiento sesgado que ha prevalecido en México desde hace décadas. Por ello, técnicos especializados en diversas materias no están siendo formados, para el presente y futuro. Recordemos entonces, que el bono juvenil, puede ser nuestro más grande fracaso.

Por cierto, si lo laboraste te deben pagar tu prima dominical o un día de pago triple por ser día inhábil y haberte hecho laborarlo, además de ser un día oficialmente designado para no trabajar Artículo 74 Fracción IV de la Ley Federal del Trabajo.

Hablando de otro tema, lo que sigue en el calendario será el día 5 de mayo se conmemora el acontecimiento militar más importante de nuestro país, la Batalla de Puebla. Durante esta ejemplar batalla, el general Ignacio Zaragoza y sus tropas lograron detener en la ciudad de Puebla al ejército francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, considerado como uno de los ejércitos más poderosos del mundo en aquella época. Por eso la Avenida Ignacio Zaragoza se encuentra en la salida de la CDMX, rumbo a Puebla. Así será más fácil recordarlo. Este día no esta contemplado en la Ley Federal del Trabajo, pero es un día de conmemoración que celebra con más entusiasmo Estados Unidos de América que nosotros, debido a que, gracias a esta victoria, el país vecino lo toma como un agradecimiento a México.

POR SARA MORGAN

CONSULTORA LABORAL

@MORGANSAREL

