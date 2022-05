MICHELLE RENAUD TIENE SU HAREM DE SEMENTALES EN “LA HERENCIA”

En “La Herencia”, telenovela de Juan Osorio, la historia gira alrededor de la “reinita” que todos los guapos quieren: la guapa Michelle Renaud tiene su harem a la inversa, harem de sementales y se la pasa partiendo plaza y despreciando a todos.

MALA PATA, MICHELLE SALAS SE CAYÓ EN LA ALFOMBRA ROJA Y NINGÚN PRÍNCIPE AZUL LA LEVANTÓ

¡Qué desgracia! Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, metió la pata y vestida de princesa se cayó y terminó en el suelo en la alfombra roja en Cannes, y si esperaba que la levantara la mano de un príncipe azul ¡no ocurrió!

QUÉ BONITO LLORA “CHICHARITO”

Llorar tiene su chiste, no cualquier llora bonito pero “Chicharito”, lo hace tan lindo y conmovedor que quieres consolarlo en tus brazos. El futbolista Javier Hernández lloró en una entrevista intentando aclarar que no es mal padre y que él no entiende porque lo acusan de serlo.

Es fácil “Chicharito”, te acusan de no ser buen papá porque en los divorcios no se reparten rosas, ¡sólo espinas! Y tu ex esposa Sarah Kohan te balconea, porque te divorciaste de ella y está enojada de que tu te sigues dando la gran vida, que la sustituíste por Nicole McPherson y como Sarah cuida a tus niños: Nala, de 1, y Noah, de 2 años, anuncia tus defectos magnificados.

Nadie te califica como “el peor padre”, así te califica tu esposa, y tu te auto exoneras diciendo que los amas con locura pero aparte de decirlo, los niños necesitan de tu presencia y al ser tu ex esposa australiana, ella exige que el cuidado de los nenes se reparta y comparta mitad y mitad, pero como tu eres latino sientes que al darles manutención económica es a la mujer a quien le toca la mayor parte de la crianza, por lo que vas a tener que llorar muchas más lágrimas, porque ella no va a cambiar su forma de pensar.

LA CONDICIÓN PARA USAR MINIFALDA ERA TENER BONITAS PIERNAS Y DEPILADAS, HOY LA MODA ES NO ESCONDER DEFECTOS Y SI TU MÉTODO PARA QUITARTE LA DEPRESIÓN J BALVIN, ES MOSTRAR TUS PATAS PELUDAS EN MINIFALDA, ¡BENDICIONES!

El famoso cantante J Balvin entretiene a su depresión poniéndole taparrabos, culifalda o minifalda, él encontró un modo de quitarse la tristeza y es ponerse falda de olancitos y mostrar sus piernas peludas. Antes, la condición para ponerte minifalda era tener piernas bonitas y depiladas, pero la imperfección es lo de hoy, los diseñadores para mostrar que son inclusivos escogen modelos con piernas chueca y torcidas, con los dientes separados pues hoy todo vende y todo se recicla.

La moda ahora es no esconder los defectos, si tus piernas tienen vitiligo o están mal afeitadas es mejor, los defectos se escondieron durante toda la vida y todo aquel que nacía con una imperfección, sin ser su culpa, sufrió mucho al ser menospreciado o encerrado.

POR SHANIK BERMAN

