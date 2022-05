El engaño que intenta AMLO

López Obrador ha quedado atrapado en el laberinto de su bravata a favor de tres dictaduras y en contra de Estados Unidos. Independientemente de lo que decida hacer sobre la Cumbre de las Américas-asistir o no asistir-va a quedar mal con todos. Y México quedará con su reputación internacional devastada y su credibilidad en duda.

No ha respondido a la invitación que recibió de asistir a la Cumbre, alegando una nimiedad: “no entiendo cuál es la fecha en la que me mandaron la invitación” ha dicho, para evitar tener que decidir qué hacer en el momento. Posiblemente cuando este artículo sea publicado, AMLO ya habrá anunciado su decisión. Sea como sea, el problema político en el que ha metido a México persistirá, y durará mucho tiempo.

Desde su guarida del foro bolivariano en La Habana, Maduro, Ortega, Díaz Canel y Luis Arce de Bolivia agradecieron a López Obrador el respaldo a sus países y a sus gobiernos. Maduro exaltó al mexicano, en términos heroicos: agradeció a López Obrador por su “voz firme y valiente” al defender la inclusión de su país, junto con Cuba y Nicaragua, en la Cumbre de las Américas que organiza el gobierno del Presidente Biden. Explicó la razón del encuentro en La Habana: “Nos hemos convocado para dar el debate, para fijar una posición muy clara sobre la reunión que están convocando en Los Ángeles y, bueno, un rechazo firme, contundente, absoluto a la visión imperial que pretende excluir a los pueblos de las Américas”.

El Presidente boliviano, quien se sumó al boicot a la Cumbre, solidarizándose con López Obrador, dijo: “si quieren hacer una reunión de amigos, que la hagan, pero no pueden llamarla Cumbre de las Américas”.

En tono similar se expresaron los líderes de Cuba y Nicaragua.

Otros países que sugirieron que podrían no asistir a la Cumbre, finalmente han decidido ir a Los Ángeles, como Perú, Chile, Argentina, Brasil y Honduras. Del arrebato del presidente guatemalteco de no asistir ya no se sabe, pues ha guardado un discreto silencio. Belice está en duda. Del Caribe, y Caricom, solamente se resiste a asistir, de los 14 países integrantes, la isla de San Vicente y las Granadinas.

Es decir, en este momento están decididos a no asistir a la Cumbre Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. López Obrador, que es el promotor del boicot, ha callado.

López Obrador, el merolico, se ha callado porque está metido en una camisa de once varas. Es una situación de su propia creación. Si asiste a la Cumbre quedará como un mentiroso ante su pueblo y ante los países y gobiernos a quienes incentivó a participar en el boicot. Dejaría de ser ese sujeto “valiente” que alabó Maduro, justamente por ser el autor del boicot.

Pero si no asiste terminará la relación funcional y de diálogo con Washington que ha existido durante muchos años y que se acrecentó por la firma del TLC-T-MEC. Terminará con los buenos oficios del Congreso de Estados Unidos y podría abrirse un periodo de conflicto prolongado, que podría transformarse en una guerra de baja intensidad entre Estados Unidos y México. No se puede olvidar que 12 millones de mexicanos viven y trabajan en el país vecino y que la economía de millones de familias mexicanas de este lado de la frontera dependen del envío de las remesas. Es factible que el Congreso estadounidense decidiera, como represalia, restringir el envío de remesas mexicanas a sus familias, como Estados Unidos hace con cubanos que quieren enviar remesas a sus familiares y están restringidos por las leyes de ese país.

Estados Unidos es el socio económico principal de México por donde pasa el 80% de nuestra actividad productiva, mientras nuestras relaciones económicas con Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia en su conjunto son, para efectos prácticos, inexistentes.

Está claro que la decisión de AMLO se moverá entre su postura ideológica radical, soberanista y antiyanqui contra la realidad de la economía mexicana, que se esfuerza por salir del pantano de la pandemia del Covid. por lo que la ruptura política con su motor productivo provocará una situación de inestabilidad social en México.

Además, hay otro ingrediente en este turbio asunto. Existe la convicción en círculos demócratas estadounidenses de que López Obrador juega en el equipo de Trump. Hay datos de sobra para incitar a la especulación. Principalmente su negativa a reconocer la victoria de Biden, alegando legalidades, cuando reconoció a Luis Arce, de Bolivia, la noche misma del evento. Como si estuviera esperando ver si Trump articulaba su golpe de Estado.

Además, a nivel internacional, el presidente mexicano es visto como uno que se dobla ante Trump, buscando favorecerlo en su posible intento de reelección, a pesar de que éste lo ofende públicamente. También es conocido como un líder que se niega a imponer sanciones a la Rusia que invadió un país independiente, matando a miles de ciudadanos ucranianos. Al mismo tiempo, la sombra negra de una alianza entre López Obrador y el narcotráfico es vista como un gravísimo problema de seguridad nacional e internacional.

López Obrador es considerado por muchos en Estados Unidos, y en sociedades democráticas del mundo, como un pretendiente a dictador, fascinado por los populistas de izquierdas y derechas por igual. No es considerado de “izquierda”, sino como un populista únicamente interesado en defender y prolongar su presidencia de México. Es visto como un personaje peligroso porque está enamorado de sí mismo.

Hoy López Obrador está maniobrando para quedar bien con ambos lados de la ecuación. Del lado de Biden está negociando concesiones a empresas estadounidenses en materia energética para agradar a Washington, haciendo acuerdos con el gran capital estadounidense que sonrojarían al militante morenista más dedicado. Las frecuentes visitas del embajador Salazar tienen que ver con esta negociación. A cambio de esa concesiones, busca que Washington le “dé permiso” de no asistir a la Cumbre, y, así, no defraudar a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y bolivianos, que lo estiman por “valiente ante el imperio”.

El problema que tiene esta salida, siendo tan engañosa y teniendo tan poco tiempo para armarla, es que todos los actores y gobiernos involucrados van a saber qué es lo que realmente ocurrió. Y van a descubrir en López Obrador un sujeto ladino y mentiroso, además de inconfiable.

Lo que pretende López Obrador es ser, simultáneamente, entreguista y soberanista. La pregunta es: ¿le funcionará el engaño que intenta o simplemente abonará a la cuenta de nuestro nacional e internacional descrédito?

POR RICARDO PASCOE

