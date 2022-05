México, vapuleado en Davos

DAVOS, Suiza. México ha sido vapuleado como nunca en Davos esta semana.

El hecho de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya despreciado por completo la Reunión Anual del Foro Económico Mundial —no enviando siquiera a un secretario como lo relaté en esta columna días atrás—, le está duplicando el costo reputacional a nuestro país. Tres diagnósticos on-the-record me lo confirmaron en entrevista:

Andrés Velasco, decano en la London School of Economics: “México es un país maravilloso y muy mal gobernado. No deja de sorprender que, con tantas oportunidades y, con acceso al mercado norteamericano, México no crezca. No hay economista que yo conozca que te pueda dar una buena razón acerca de por qué con ese acceso privilegiado al mercado más grande del mundo, México crece a 2 por ciento en años buenos, y al menos 1 por ciento en años malos. Eso tiene que ver evidentemente con un cierto descontrol interno, con una aplicación del Estado de Derecho parcial, y también con caprichos de gobiernos varios incluyendo el actual, que abandonan proyectos a medio construir como el aeropuerto; que se empecinan en suponer que el mundo va a seguir quemando hidrocarburos para siempre, cosa que no ocurrirá. Y por lo tanto creo que México desaprovecha su potencial”.

Moisés Naim, del Carnegie Endowment for International Peace: “México nos preocupa a todos. Y viéndolo desde el mundo nos preocupa ver a un Presidente que tiene ideas que yo he llamado de la ‘necrofilia política’; es decir, es un apasionado a ideas muertas, que han sido probadas una y otra vez, así como formas de pensar, hablar y actuar que han sido probadas tanto en México como en otras partes múltiples veces, y que nunca dan resultados. Y yo veo al presidente López Obrador amarrado y enamorado de muchas de estas malas ideas”.

Ricardo Hausmann, de la escuela de gobierno Kennedy de Harvard: “Creo que México no tiene una estrategia de crecimiento. Está tratando de regresar a la década de los 70 en muchas cosas. Tiene unos proyectos muy queridos por el Presidente que no tienen mayor sentido económico; se está haciendo un daño enorme con las capacidades de la administración pública.

Hay políticas muy negativas para la atracción de talento en el sector público con límites de sueldo y prohibiciones de trabajar en el sector privado por 10 años que están diezmando la capacidad del Estado de atraer el talento mexicano y eso es muy malo para el crecimiento a largo plazo. Y creo que México tiene un sector privado envidiable. Hay todo este asunto del nearshoring y del friendshoring que está ayudando a México. Pero esta no es una visión de largo plazo del gobierno. Esto es más bien una visión de largo plazo que tuvieron los gobiernos anteriores”.

Yo nunca había escuchado tantas cosas tan malas de México aquí en Davos.

