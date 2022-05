Learning from Las Vegas

Si no estás de acuerdo con el clásico de la arquitectura del título más arriba -publicado en 1972 por Robert Venturi- un referente obligado que pretendía en su tiempo desacralizar a los starrchitects que, por este #radar abundan, entonces es preferible salir de la zona urbana en búsqueda de hikes, caminatas y naturaleza en el desierto del Mojave. Paseos llenos de sostenibilidad, aire puro en el Gold Strike Hot Spring Trail, Red Rock Canyon, y el valle de Fuego. O ahí cerquita Brice Canyon, el Valle de la Muerte y Sión, o hasta el cañón del Antílope: rutas entrañables todas que zigzagean entre Nevada, Arizona y Utah, lejos del kitsch de una boda estilo Elvis, las grandes comilonas, y el tour nocturno de "antropología".

Las imperdibles excursiones al Gran Cañon y el road trip entre Kanab, Page, Mesquite, y Paria en Utah por la North 89 son únicas. Ahí, escala técnica en Heritage Town para visitar su museo que parece casa de muñecas. La escénica carretera salida de "El bueno, el malo y el feo" de Sergio Leone en Glenn Canyon y Lake Powell hasta llegar al Horseshoe Bend.

Paisajes casi interplanetarios -entre marcianos y lunares- con montañas como un layered cake y hoteles espectaculares como Amangiri y su redefinición del término glamping. La obligada excursión a la Curva de la Herradura y al cañón del Antílope es tan emocionante como descubrir Petra, o visitar el Grand Canyon West y su skywalk a más de mil 500 metros de altura. La travesía –de película- es como ser un extra en "Dune" o la más próxima entrega "Andor" de "La Guerra de las Galaxias".

All of the above, para visitar en un clásico convertible, o en la comodidad de un RV. Y si no, Vegas, es Vegas, baby! Hoteles que se renuevan como Virgin Hotel el - exHard Rock Café y los que ni siquiera tienen casino in house como el Four Seasons.

El shopping en el Crystals con su James Turrell y el secreto mejor guardado: la pieza Akhob del artista op cit dentro de la tienda de Louis Vuitton by invitation only que me procuró de último minuto mi consen Héctor Pardo, donde la luz cambia toda percepción y genera una inmersión total. No confundir con la pieza Shards of Color, 2013 en el centro comercial Crystals para todo público. Aquí, en el City Center, Turrell transformó un pequeño espacio en obra maestra: next stop Roden Crater. Las Vegas es un destino para los viajeros sofisticados con pretextos para descubrir en vacaciones de verano.

Downtown District, Freemont Street y alrededores, para en plan "tipo montessori"; conocer lo vintage y lo moderno diseño mid century modern y lo icónico. Y hasta sus conciertos y residencias de artistas, el rebautizado aeropuerto Harry Reid, o el Holocaust Memorial.

Por Rafael Micha

@rafaelmicha

MAAZ