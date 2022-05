La alianza es un fracaso

La alianza PAN-PRI-PRD no ha sido exitosa electoralmente y se encamina a un nuevo fracaso el 5 de junio próximo. El menjurje ideológico que a todos los integrantes desdibuja, no funciona para ganar elecciones. Servirá en el Congreso para contener reformas constitucionales, si se quiere. O como salvavidas para los presidentes de los partidos que la integran. Pero para hacerse del poder, no.

El año pasado, por ejemplo, cuando se jugaron 15 gubernaturas, en todas las contiendas donde los tres partidos fueron juntos, perdieron. Para ilustrar: el PRI perdió ocho de ocho gubernaturas que tenía en su poder. El PAN, en las únicas dos que ganó –Chihuahua y Querétaro-, lo hizo sin ir en alianza. El Frankenstein electoral donde todo parece caber con tal de triunfar en el campo de batalla, no se acompaña de éxito. Al contrario. Para los panistas es inentendible apoyar a un priista y viceversa. Los priistas, por el contrario, están más próximos a Morena que al PAN y los panistas a MC.

Salvo Aguascalientes que, pese a que se cerró (50% para la Alianza vs. 37% de Morena, según el Poll of Polls, de PollsMx), tiene una ventaja amplia para la alianza, en el resto de las seis gubernaturas que se disputarán en dos domingos (Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca) no las traen todas consigo. Los datos son de la encuesta de encuestas de PollsMX.

En Hidalgo, Julio Menchaca de Morena está dos a uno arriba de la priista Carolina Viggiano, abanderada de PAN-PRI-PRD: 61% a 29%.

En Oaxaca, donde la alianza no cuajó, Salomón Jara de Morena ganaría tres a uno a su más cercano contendiente: 61% a 21% con respecto al candidato del PRI.

En Quintana Roo, la historia es parecida. La morenista Mara Lezama aventaja 50% a 21% a Laura Fernández de la alianza PAN-PRD. El PRI va por su lado.

En Tamaulipas, Américo Villarreal de Morena aventaja 57% a 35% César Verástegui de la alianza PAN-PRI-PRD.

Durango es la única contienda que luce cerrada: 48% de Esteban Villegas, de la alianza, frente a 45% de Marina Vitela.

En el intento de sobrevivencia, la alianza ha desdibujado a los tres partidos.

Si la alianza contra natura entre PAN y PRD arrojó como saldo un desastre electoral en 2018 –la peor votación para ambos partidos en más de dos décadas-, la incorporación del PRI al revoltijo, trajo consigo un caos para los votantes y la pulverización de la oposición que camina a su desdibujamiento.

Resulta incomprensible que la mejor manera de intentar el éxito electoral, pase por revivir una fórmula que ya fracasó.

En 2018, PAN y PRD tuvieron la peor de sus elecciones presidenciales en la época reciente. Tres años después ya con la incorporación del PRI perdieron en todos los estados donde fueron juntos. Este año, se presagia otro desastre.

Mientras en Morena ya están en 2024 y sus aspirantes llevan un año pisando el acelerador, a 25 meses de la elección presidencial no se ve por dónde se articulará la oposición.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ