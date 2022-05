Desde Sonora el debate de las armas

El viernes pasado en Ciudad Obregón, Sonora, se abrió de manera pública el debate sobre la industria nacional de producción de armas y el uso legal por parte de las policías estatales del armamento decomisado a la delincuencia organizada. El debate lo abrió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que expuso este tema en la mañanera enfrente del presidente de la República y el gabinete de seguridad federal.

En la mañanera, el gobernador Durazo hizo referencia al histórico decomiso de armas nuevas en marzo pasado en Navojoa. En esa acción anunciada por la Guardia Nacional y la FGR se hallaron cerca de 3 millones de cartuchos de diversos calibres, 15 mil cargadores, 128 armas largas, 89 granadas, 38 armas cortas, 19 ametralladoras y 6 fusiles.

El sentido común del gobernador manifiesta que las armas que se decomisan a los criminales pasen a los policías locales que carecen de ese armamento. Lamentablemente, esta propuesta puede generar serios problemas que Sedena conoce perfectamente.

Debemos recordar que México tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de portación, circulación y venta de armas en el mundo. Lamentablemente, México es vecino del principal productor y comprador de armas en el mundo lo que genera serios problemas en los mercados legales e ilegales en nuestro país.

El General Sandoval contestó muy acertadamente a las preguntas de los reporteros a partir del provocativo planteamiento del gobernado. El secretario afirmó que “hay un proyecto dentro de nuestra industria militar para tener la posibilidad de fabricar armas, como lo hacemos actualmente para nuestra institución, para la policía”. Continuó diciendo que “de tal manera sería más fácil tener un control del armamento y las municiones, de todo lo que tiene que ver con las armas de la policía, no depender del extranjero para poder adquirir el armamento que requieren las policías, en lo cual se tardan demasiado tiempo, casi un año de puros trámites”.

El General Secretario no corrigió al gobernador en la mañanera con su propuesta. Por lo contrario, le puso un pase a gol para que explicara que las armas decomisadas no pueden pasar sencillamente a las policías. En primer lugar, porque no deben tener ese nivel de armamento. También porque México debe tener capacidades propias para equipar a sus fuerzas del orden con el armamento apropiado, producido y debidamente registrado por instituciones nacionales. Finalmente, porque no es un tema solo de trazabilidad de las armas que provienen de EUA a través de la coordinación con la ATF y el uso de su importante sistema de rastreo (e-trace) al que tienen acceso la FGR y algunas agencias estatales.

México está listo para dejar de depender, en una parte, de la compra de armas para nuestras policías federales y locales del exterior. Esta es una buena noticia, sin embargo, nuestro país deberá someterse a regulaciones internacionales que nosotros mismos hemos propuesta en la ONU. Tema complejo.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

