90 años de Poniatowska

“Elena es un milagro literario. Tres condiciones se concentran en su obra, a saber: el dominio del idioma –castellano y mexicanísimo–; el manejo frecuente de la imagen poética y un sentido, casi endiablado e inocente, de la sátira y de la burla social”, dijo Ermilo Abreu Gómez.

Elena Poniatowska es una escritora conocida en el mundo de las letras a nivel internacional, tanto por su narrativa, mucha de ella testimonial, como por sus crónicas, por sus entrevistas y por su compromiso con las luchas sociales.

La vida ha llevado a Elena por caminos inimaginados. Se inició como entrevistadora siendo muy joven. En 1953, cuando empezó a escribir en Excélsior, para su familia era muy mal visto, primero porque una mujer no debía trabajar, y menos como periodista; la mujer debe aparecer en los periódicos, le decían, sólo como noticia, y en muy contadas ocasiones. No obstante, su posición social le permitió abrir puertas, pues entrevistó a personalidades del ámbito cultural, empresarial e incluso a altos funcionarios y diplomáticos; esto, no es fácil para alguien que se inició en el periodismo, pero sí para quien los tiene como amistades y viejos conocidos. En sus palabras, “poder acercarme, hablar y conocer a tanta gente interesante fue una gran alegría, un gran regalo que me hizo el periodismo. De otro modo, no hubiera sido posible”.

Poniatowska asegura que de no haber sido entrevistadora o reportera jamás se hubiera podido acercar a personajes como Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Octavio Paz, Dolores del Río, María Félix, Lola Beltrán, en fin, a un grupo de personajes de México que pudo tratar, como a Carlos Fuentes, a quien ella veía en bailes de la alta sociedad cuando ninguno de los dos pensaba siquiera en que iban a ser escritores y simplemente bailaban al ritmo de diferentes melodías.

Por otro lado, su relación con el grupo de Fernando Benítez, quien dirigió los suplementos "México en la Cultura", del diario Novedades, y más tarde, "La Cultura en México", de la revista Siempre, fue determinante en su compromiso con las luchas sociales y con la cultura nacional. En ellos colaboraban los intelectuales más importantes de la época, para muchos "la mafia", y algunos del exilio español, entre los que estaban Gastón García Cantú, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas y Francisco Piña.

En cierta forma se relacionó también con el mundo intelectual a través de su tía Pita Amor, por su beca en el Centro Mexicano de Escritores, y a partir de sus entrevistados, con quienes estableció, desde entonces, amistades perdurables. Este entorno cultural paralelo a su formación familiar y educativa enriqueció su visión del México que le tocó vivir y del que nos platica en casi toda su obra.

Poniatowska, Premio Cervantes y autora de más de 30 novelas, ensayos y cuentos, además de crónicas y entrevistas, ha escrito sobre los estudiantes, las costureras, las campesinas o los ferrocarrileros.

El 19 de mayo de 2022, la autora cumplió nueve décadas de vida, que celebró en el Palacio de Bellas Artes con el homenaje "Elenísima. 90 años"; el festejo se realizó con un programa escénico diseñado y dirigido por Rubí Tagle-Willingham. “No tengo años por vivir, porque ya tengo 90, pero sí amo vivir, obviamente. Considero que toda mi vida ha sido ser periodista, escribir, pues hago en la vida lo que desee hacer”.

