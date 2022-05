Marc Anthony puede invitar a su boda hasta al presidente de Paraguay

CON EL DINERO DE MARC ANTHONY NO SOLO LE ALCANZA PARA ALQUILAR UN AVIÓN PRIVADO Y VOLAR A TODA LA FAMILIA DE SU NOVIA DESDE PARAGUAY A SU BODA, ¡PUEDE INVITAR A TODO EL PAÍS, INCLUYENDO AL PRESIDENTE!

Con el dinero que tiene Marc Anthony puede invitar a su boda, no sólo a los familiares de su novia Nadia Ferreira, quien fue “Miss Paraguay 2021”, sino que puede invitar a la “Bodachera” a todo Paraguay, porque su fortuna asciende a 80 millones de dólares y para él contratar un avión chárter privado, donde cabe hasta el Presidente de Paraguay, no es nada cuando gastó cinco millones de dólares en el anillo de compromiso y no le niega nada, ni en ropa, joyas, calzado o en tratamientos de belleza a su prometida.

¡Y cómo no la va a exhibir! Si ella tiene 30 años menos que él, apenas este mes cumplió 23 años, mientras que él tiene 56, claro que la agasaja y la tiene como reina porque además acaba de ser reina de belleza en Paraguay el año pasado ¡y para un rey, una reina!

¿QUIÉN NO QUIERE DEFENDER A SU KINDER? POR SUPUESTO QUE PEPE AGUILAR NO QUIERE QUE A SU ÁNGELA LE DE NI EL AIRE, MUCHO MENOS QUE LA LASTIMEN

Pepe Aguilar quiere defender a su preciosa hija Ángela Aguilar, ¿quién no quiere defender a su kinder? Pero qué difícil lograrlo si tienes una imagen pública y estás expuesto a los reflectores y la bella Ángela tiene una vida propia, ya es mayor de edad y darse un besito es sólo el inicio y lo que le van a sobrar son pretendientes, pero cuando eres papá dónde te duele, dónde te aprieta el zapato es con tus hijos, él no quiere que a su Angelita le de ni el aire, mucho menos que la lastimen, la quiere sobreproteger porque él sí conoce este ambiente ¡Y tiene razón!

SI SE CASAN EN MOSCÚ IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO PODRÍAN HACERLO EN LA IGLESIA SAN BASILIO SALIDA DE CUENTO DE HADAS

Irina Baeva, todos queremos verlos casados, cásense aunque sea en el registro civil o en la Iglesia San Basilio en Moscú que parece de cuento de hadas.

Claro que si la pareja se casa allá, el banquete nupcial va a ser puro vodka y caviar aunque en lo demás allí hay mucha austeridad, es más fácil que vengan tres, sus papás y hermana de allá para acá, a que vayan los 20 parientes de Gabriel Soto de aquí para allá.

BRITNEY SPEARS YA DIJO QUE AUNQUE TIENE 70 MILLONES DE DÓLARES NO ALQUILARÁ UN VIENTRE Y DE PRONTO HASTA SE EMBARAZA DE QUINTILLIZOS

Britney Spears a sus 40 años dice que a partir de hoy seguirá intentando tener otro hijo con todas las de la ley y aunque le sobra dinero, su fortuna es de 70 millones de dólares, ¡no piensa alquilar un vientre!

Britney tiene mucha suerte, otras en la desgracia se desmoronan, se les cae el mundo y hasta las parte un rayo, pero a Britney al final todo le sale bien y de pronto va a tener hasta quintillizos.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ