La Reforma Electoral de AMLO

Desde mediados del año anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que enviaría tres propuestas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión: la de la CFE, la de la Guardia Nacional y la Reforma Electoral. Por ello, no causó sorpresa el anuncio de esta última la semana anterior. Lo único que hasta el momento había adelantado era la nueva forma de elección de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal, que se haría por voto popular y los candidatos serían propuestos por los Poderes de la Unión.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) ha señalado que previo a esta iniciativa de reforma se han presentado 453 iniciativas en materia político-electoral (289 en Diputados y 164 en el Senado). Durante los últimos años se han modificado las reglas, la composición de las instituciones, pero seguimos teniendo un sistema electoral que dista de ser equitativo y que es particularmente caro. Tenemos una democracia con falta de credibilidad, en la que los Consejeros Electorales y Magistrados del Tribunal obedecen a los partidos de los cuales son cuota y no a la ciudadanía.

Con este diagnóstico, la iniciativa propone la modificación de 18 artículos constitucionales y la inclusión de siete transitorios, y abarca cuatro puntos principales.

1) Un rediseño a fondo del INE y del Tribunal Electoral, junto con la modificación de los criterios de elección de los Magistrados y Consejeros. 2) La reducción del financiamiento a los partidos políticos y del costo de las elecciones. 3) Un nuevo modelo de representación en el Congreso, Senado y en las legislaturas locales a partir de listas que aseguren la pluralidad legislativa (cada estado tiene un número de legisladores de acuerdo a su población y votación obtenida), junto con la eliminación de 200 diputados y 32 senadores. 4) La modificación de las reglas de la propaganda para reducir los tiempos oficiales en radio y televisión en materia electoral. También una legislación única en la materia, la implementación del voto electrónico y la reducción del porcentaje de participación para que la revocación de mandato sea vinculante.

Para llevar a cabo la reforma se necesita de la mayoría calificada, aunque Morena y sus aliados no cuentan con ella en la Cámara de Diputados y tampoco en el Senado de la República, por lo que se va a requerir del diálogo si se quiere sacar adelante. No obstante, empezamos mal cuando los partidos opositores ya la han comenzado a descalificar, sin siquiera hacer un análisis profundo de las ventajas que puede representar para el sistema electoral.

•••

Nuestro país necesita de una reforma en la que el eje central sea la ciudadanía y no los partidos políticos, en la que no se permitan trampas, ni fraudes electorales, en donde los árbitros sean realmente imparciales y en la que sean escuchadas todas las voces y no sólo las de unos cuantos.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

