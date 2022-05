Teresa Jiménez se esconde en campaña

Teresa Jiménez del PAN no puede echar las campanas al vuelo en Aguascalientes y sentirse la próxima gobernadora de la entidad. Es cierto que la encuesta de Heraldo Media Group, levantada en abril, le da 11 puntos de ventaja a la diputada con licencia, pero en la cueva de Acción Nacional no es para festejar, menos cuando la cola es larga tras su paso por la política, y cuando su opositora de Morena, una profesora de buena oratoria que sabe usar el escenario y, a pesar del cerco, se ha ido posicionando poco a poco, aprovechando los espacios para exhibir las debilidades de su principal adversaria y para crear la percepción de ser más capaz que quien se supone tiene experiencia en el medio.

Aunque el Presidente de la República no se ha metido en la contienda, Nora Ruvalcaba está haciendo la hazaña. En el debate del miércoles, Jiménez fue la única aspirante de cinco mujeres que no se presentó —Aguascalientes está haciendo historia al ser la primera entidad en llevar exclusivamente candidatas al primer puesto de elección popular—. Se puede estar de acuerdo o no con las ideas o propuestas de las abanderadas, pero al menos los ciudadanos pudieron conocer sus propuestas, sus incapacidades o limitaciones, sus filias y fobias o habilidades para administrar, y sopesarlas. En el caso de Jiménez la silla quedó vacía y también preguntas en el aire de líderes de opinión y expertos, o cuestionamientos entre ellas que se fueron dando en el curso del evento.

Stella Palacio Carrasquilla, presidenta CNFC, dio a conocer, a pesar de la ausencia en el debate organizado por Comparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, la pregunta que tenía para Teresa Jiménez: Aguascalientes en los últimos sexenios ha cumplido con la Ley financiera y como resultado tiene una calificación doble A plus nacional y triple B plus internacional, es todo un reto entonces mantener y mejorar la holgada situación financiera que, de acuerdo a las calificadoras, presenta el estado para que esto sea posible ¿Cuáles serán sus tres acciones principales y cuáles del actual gobierno replicaría?

Miguel Ángel Breceda Solís, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Aguascalientes, cuestionó: La cultura comercial aquí se ha sustentado en la creación de pequeños y medianos comercios que, en general, se han visto afectados por la pandemia para contrarrestar dicha afectación, ¿Qué acciones propone para reactivar esa parte del comercio y, con ello, la actividad comercial de este estado?

Alejando Madrazo Lajous, académico del CIDE: Tenemos magníficas cifras de educación en términos comparativos con el resto del país a nivel de primaria, secundaria, preparatoria, tenemos una magnífica universidad autónoma, tenemos más de 60 universidades públicas y privadas en el estado, destacan nuestras redes tecnológicas realmente en materia de Educación. Se ha hablado aquí de cómo mover de la manufactura a la “mentefactura” la economía estatal, y eso pasa por agregarle valor justamente a la educación, pero en los espacios en los cuales no destacamos tan fuertemente, o sea en posgrados en investigación en innovación, Aguascalientes se ha beneficiado de la infraestructura de la inversión federal, pero esa infraestructura e inversión Federal hoy mengua, el gobierno tiene una política de investigación catastrófica que está generando que hasta los recursos humanos del estado se vayan, ¿Qué haría concretamente la candidata de llegar a ser gobernadora para retener los recursos humanos y para generar más?

Son algunas de las preguntas hechas que se reproducen íntegras. Los ciudadanos siguen esperando respuestas. Alguien que aspira a gobernar debe dar la cara, no esconderse, ni ser escondida por su grupo de asesores, a menos que las acusaciones de corrupción que pesan en su contra sean ciertas, como el sobreprecio de luminarias por 20 mil millones, en el menor de los casos. Teresa Jiménez se puede caer si el presidente da el empujón a Nora Ruvalcaba.

Uppercut: Ebrard visitó tres veces el norte del país en la última semana. Estuvo en un evento de infraestructura en Tijuana, muy de cerca con la gobernadora, Marina del Pilar. El sábado fue a hacer campaña a Durango con Marina Vitela, y el domingo a Tamaulipas para apoyar al candidato de Morena, Américo Villlarreal. Le gritaron “¡Presidente, Presidente!”. Mientras tanto, después del traspié del informe de DNV, su rival, Claudia Sheinbaum, aprovechó el fin de semana para hacer un recorrido y tomarse fotos en Dos Bocas, y ayer participó en dos eventos con el presidente López Obrador en la Ciudad de México.}

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

