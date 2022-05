Lo que hacen las empresas exitosas durante una crisis

“A veces se gana, a veces se aprende”. El experto en liderazgo, John C. Maxwell, lo deja claro: las grandes lecciones de la vida provienen de nuestros errores. En el mundo empresarial, las cosas no son distintas, cuando se trata de pérdidas, lo mejor es convertir el tropiezo en una oportunidad valiosa para encontrar las ganancias y enfrentar los hechos, un camino que en esta época post-pandémica parece tener mucho más sentido.

Como asesor de negocios, he platicado con muchos emprendedores que, durante los 2 años de confinamiento que vivimos por el covid-19, optaron por mantener la calma, pues aseguraban que después del aislamiento recuperarían sus ventas. Sin embargo, no todos lo han logrado. Mientras a algunos les ha costado trabajo levantarse, otros no pudieron salir del bache y tuvieron que bajar las cortinas.

En México, entre mayo de 2019 y julio de 2021, se registró el cierre de casi 1.6 millones de empresas de diferentes tamaños, según el “Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ahora la labor de todos estos empresarios, como dice Maxwell, será aprender de la caída. Y para evitar tropezar dos veces con la misma piedra (o aprender la lección en cabeza ajena), debemos estar preparados para lo peor, en cualquier momento, nunca pensar que las cosas van a mejorar, sino mantener la disciplina y concentrarse en conservar y aumentar las fuentes de efectivo, que fungen como el oxígeno de cualquier compañía.

Ser transparente, mantener expectativas claras con clientes, proveedores y colaboradores es clave. Por eso, para hacerle frente a las situaciones complejas, es importante tener presente que no eres el único en crisis, por lo que es un buen momento para hablar con los clientes y pedirles apoyo. Yo, personalmente, me contacto semanalmente con aquellos que tienen deudas por cobrar para explicarles mi situación, esto me ha permitido reducir mis cuentas en un 50%. También es clave expandir el panorama, si vemos que la situación económica en nuestro país o en Latinoamérica no es favorable, ¿por qué no volteamos la mirada al otro lado del mundo?

Uno de los errores que más cometen los emprendedores en este tipo de situaciones es no estar al pendiente de todo lo que sucede alrededor, y es importante que estén enterados de cada detalle, incluso que metan mano en toda la operación, principalmente en temas relevantes como el flujo de efectivo, porque entender a este nivel las finanzas de la empresa hará que las dificultades desaparezcan rápido, ya que se podrá tener un mejor control sobre gastos e ingresos.

En este camino, el orgullo no tiene lugar. Hay emprendedores que por no pedir ayuda terminan cerrando su negocio, lo cual es un grave error. En estas circunstancias de crisis, recurrir a préstamos o buscar inversionistas es una opción viable para salir a flote. Mantén en orden tu flujo de efectivo y acércate a opciones de financiamiento que no te saquen de deudas, sino que te ayuden a mantener tu estabilidad.

Y, ¿por qué no pensar en adquisiciones? Si cuentas con la posibilidad de comprar empresas o activos, hazlo, ya que en un momento de vulnerabilidad los costos pueden ser más bajos.

Nos estamos dando cuenta que hay muchas opciones para sobrellevar la crisis, pero claramente el mantener la calma no lo es. Como líder de negocios, lo que debería preocuparte es cómo aprovecharás ese momento de inestabilidad del mercado no solo para salir a flote, sino para seguir floreciendo en tu sector.

Daniel Marcos es un emprendedor en serie, asesor de negocios experto en escalamiento y orador internacional. Daniel es CEO y fundador de Growth Institute, CEO mundial de ExO Education, así como embajador de Singularity University en Austin Texas.

Certificado en la metodología Scaling Up, Daniel ha liderado programas de desarrollo para proveedores como Grupo Modelo, Alsea, Coppel, Walmart, Starbucks, Televisa y Endeavor. Como orador, ha compartido escenario con líderes de pensamiento de clase mundial como Peter Diamandis, Guy Kawasaki, Richard Branson, Salim Ismail, Verne Harnish, entre otros.