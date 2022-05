El Morena de influencers

A pesar de ser de conocimiento público las razones por las que Morena no ha renovado a sus dirigencias (y no lo hará pronto), diversos personajes han utilizado esa circunstancia para generar sus propias versiones de lo que sucede en el partido más importante del país. Personajes de Morena se han enfrascado en discusiones en redes sociales que dan vergüenza, solicitándose unos a otros su pedigree o su antigüedad, haciendo no solo el ridículo, sino sirviendo de aliados de la derecha en sus afanes por tener la “verdad absoluta”.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Lo que suceda en todo partido político es de relevancia para la ciudadanía en su conjunto. Los partidos políticos son entidades de interés público financiadas por los impuestos de todes y quizá Morena por su juventud (en términos del registro) se muestra con mayores dificultades para tener un comportamiento más institucional. Últimamente, los medios de información recogen más las declaraciones o tuits de influencers, incluso de quienes no son militantes, que el trabajo que pudiera estar realizando el partido del presidente en territorio.

Desde el propio partido en el poder se generan rumores que no pueden calificarse sino como sabotaje o mentiras sobre las actividades ordinarias de la organización. El caso más ilustrativo quizá sea el proceso de afiliación del que se ha esparcido un rumor sobre su “suspensión”, lo cual resulta contrario no solo a los estatutos del propio partido sino al marco constitucional. La afiliación es un derecho político de la ciudadanía, es una actividad ordinaria de todos los partidos, por lo que simplemente no se puede suspender, por lo tanto, tal afirmación o rumor solo puede tener dos razones entre quienes lo difunden: una profunda ignorancia o una gran perversidad para desalentar la participación de millones de simpatizantes de Morena y AMLO para intentar tomar ventaja para el momento en que de verdad se dé el proceso de renovación de dirigencias.

Por otro lado, la figura del partido se ha visto disminuida en su participación en los procesos electorales, es común que en los estados donde hay proceso electoral genere más expectativa la llegada de cualquier funcionario federal durante un fin de semana que la actividad permanente del presidente del partido que es rebasado en muestras de apoyo hasta por sus propios tuiteros.

MORENA no debe aspirar a convertirse en un partido de influencers, debe recuperar su trabajo territorial, recuperar la ruta tan anhelada de contar con una estructura de apoyo en cada sección electoral y hasta en cada casilla donde se acerca de nueva cuenta a disputar el poder presidencial. Mal haría el partido del presidente en menospreciar a esos millones que pretenden formar parte de sus filas cuando, por el contrario, deberían facilitar su llegada, su formación y su capacitación. Sin AMLO en la boleta al proyecto de la 4T le falta partido y le sobran tuiteros.

POR DANIEL SERRANO

LIDERAZGO POLÍTICO DE IZQUIERDA EN EL EDOMEX

