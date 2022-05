Eiza González ha hecho su fortuna con trabajo, sin ayuda de nadie

SEGÚN FORBES, EIZA GONZÁLEZ YA TIENE UN CAPITAL DE CINCO MILLONES DE DÓLARES QUE HA GANADO EN SU CARRERA

Eiza González quien se tiñó para un comercial cejas y cabello de platino tiene ya un capital de cinco millones de dólares, según la revista Forbes, y ella los hizo con su trabajo, se ha preparado mucho y no la ha ayudado nadie, le ha costado mucho trabajo, dolar a dolar haciendo una carrera muy sólida.

QUIÉN SE HUBIERA IMAGINADO QUE CHRISTIAN NODAL ES ÍDOLO EN NUEVA ZELANDA, PERO ASEGURA QUE CHARLA A VECES CON BELINDA

¡Quién se hubiera imaginado que Christian Nodal a sus 23 años es ídolo en Nueva Zelanda, donde salió en la portada del playboy neozelandes! Las rubias ahí están locas por el cantante mexicano y él se deja querer, admite que tiene amigas con y sin derechos y asegura que perdonó a Belinda y sigue charlando con ella aunque está en un paro sentimental.

Belinda lo llama porque sabe que para Nodal, ella era una diosa y que es prácticamente imposible que otro vuelva a sentir algo similar por ella, pues en la actualidad muchos hombres las tienen un rato y luego ya ni el celular contestan, las dejan en visto en el WhatsApp y Belinda debe extrañar el amor incondicional que le dio Christian.

NO POR SER UNA MUJER MAYOR TE PUEDEN PASTOREAR TUS HIJOS Y SILVIA PINAL NO SE BAJARÁ DEL ESCENARIO, DIGAN LO QUE DIGAN

Luis Enrique dice que nadie obliga a Silvia Pinal a salir en la obra de teatro, que ella disfruta hacerlo y si quiere ni modo que se lo impidan. No por ser una mujer mayor vas a permitirle a tus hijos que te pastoreen, es tal la adicción al escenario que no nos queremos bajar de ahí, de pronto Silvia se queda dormida en el escenario porque la gente grande es como los bebés, le da sueño pero como afortunadamente está en silla de ruedas, no se puede caer y a nadie le caen mal unos centavitos, le pagan 40 mil la función y tiene contrato hasta que cumpla funciones por un millón de pesos.

EN EL SUPUESTO CASO QUE ANA ARAUJO ESPOSA DE PABLO LYLE SALGA A DIVERTIRSE UN RATO, ¿QUIEN SE VA A ATREVER A CRITICARLA? NO ES ELLA LA QUE ESTÁ EN ARRESTO DOMICILIARIO

Critican a Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle porque supuestamente la vieron con un ex jugador de fútbol en un concierto, pero antes de abrir la boca pónganse la mano en el corazón, Pablo lleva tres años de líos judiciales que no son por una infracción de tráfico, ese problema le ha costado dinero en abogados y ella nunca abandonó a su marido. Sin embargo, ¿cuántos años más puede aguantar esa situación una mujer joven que ha vivido a la par de su marido una especie de arresto domiciliario con él porque todo el dinero y el patrimonio familiar y de sus hijos se gasta en abogados, es admirable esa mujer y en el caso de que ella si saliera a divertirse un rato ¿como se atreven a juzgarla?

POR SHANIK BERMAN

MAAZ