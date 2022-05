Del Mazo mide cinco cartas para la sucesión

Hace un par de semanas, el gobernador Alfredo Del Mazo comenzó a ver a quienes aspiran a la candidatura del PRI, para el Edomex. Haya alianza o no con el PAN y el PRD, los tiempos exigían comenzar la liturgia para saber si ya era tiempo de moverse o aún no.

Del Mazo vio a Alejandra del Moral, la secretaria de Desarrollo Social; a Ana Lilia Herrera, diputada federal y ex precandidata a la gubernatura, y a Ricardo Aguilar, secretario de Organización del PRI nacional. Estos perfiles ya hicieron pública su aspiración, su destape. Faltan aún dos con quienes se reunió: Ernesto Nemer, su secretario de Gobierno, y la exalcaldesa en Metepec, Carolina Monroy Del Mazo, esta última, quien gestionó y pidió ser recibida por el gobernador. En el mediano plazo, ambos harán lo propio y se destaparán. Todos quieren ser; pero sólo una, la que ha ganado todas sus elecciones y ha sido la priista más votada del país, está lista.

Básicamente, les dijo a los cinco: salgan, comiencen a moverse. Hay que medir. Hay que pulsar el territorio. Hay que analizar cómo se siente la gente con la franquicia PRI, con el género para nuestra candidatura.

Del Mazo enfrenta un dilema que tuvo en sus manos el entonces presidente Enrique Peña, para definir al que esperaba fuera su sucesor. Peña, dijeron algunos priistas de la época, quiso poner candidato (al suyo: José Antonio Meade), en lugar de sucesor; es decir, pensó a partir de la filia más que de las posibilidades. El resultado lo conocemos hoy, cuatro años después.

Las cartas están sobre la mesa, así como los currículos, las elecciones previas, la estadística y las encuestas. Del Mazo tiene claro que el mejor amigo o amiga es la que garantiza sostener el Edomex para el tricolor.

EN EL PAN

En tanto, en otro de los partidos de la alianza, el PAN, el camino está allanado. El presidente nacional de los diputados locales de Acción Nacional y coordinador parlamentario de ese partido en el Edomex, Enrique Vargas, es el indiscutible ungido de unidad.

El trabajo de Vargas en estos meses está más enfocado en pulsar el ánimo de la gente que en pulsar el de algún jerarca partidista para conseguir la nominación. Eso lo pone en otro tenor que le dará otro aire, cuando estén discutiendo la alianza y el nombre que la debiera encabezar.

Mientras tanto, en el PRD los liderazgos locales seguirán jugando con la tentativa de no ir en alianza con el PRI y el PAN en el Edomex. Pero no será más que eso: un juego de coqueteos y alejamientos, para hacer más sustancioso el unidígito de preferencia electoral que tiene ese partido en la entidad.

No se trata solamente de carecer de un perfil fuerte o a la estadística electoral reciente. Se trata del acuerdo nacional que hay en la alianza Va Por México. Su familia política en otros estados se los ha dicho: no hay forma de apoyar candidaturas aliancistas este año en los seis estados en disputa y el próximo ir solos, y en 2024 de nuevo juntos. Están todos, si bien no revueltos, pero sí juntos.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

PAL