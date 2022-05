Viaje triunfal a Cuba

Compañero Presidente, viene en camino la comitiva mexicana. ¿Quiere que repasemos todos los acuerdos?

—Proceda, González.

—Aceptaron que les mandemos a los médicos. ¿Cuánto les vamos a cobrar esta vez?

—La cuota habitual. En efectivo. Y euros: no vamos a ceder ante el imperialismo yanqui. Escriba algo sobre cómo mientras el capitalismo exporta depredación colonial y usura, Cuba envía médicos, solidariamente, al mundo. Lo de siempre. Eso funciona de pinga con la izquierda mexicana. Pregúntele a Maduro qué hace con esas cantidades de efectivo. Son muchos millones.

—¿Qué hacemos con las Abdala, compañero presidente? Llevan quince días sin refrigeración, por los cortes de luz. Deben estar descompuestas. Las pusimos a la sombra de las palmeras, pero eso no alcanza para bajar mucho la temperatura.

—Se las mandamos de cualquier forma. A ellos también se les echan a perder las medicinas, compañero. Ni siquiera se van a enterar. Porque... no se nos han muerto muchos niños, ¿verdad? Ya sé que no sirven para nada, González. Pero hay que ver que no haya muchos muertos. Luego la derecha usa eso como propaganda. A propósito, ¿cuándo me toca la cuarta de Pfizer? Luego vienen la diputada de las gafas y el otro, Noroña, que no usa cubrebocas, y el liderazgo revolucionario no puede estar en riesgo. Un contagio y estamos jodidos, sobre todo con la mierda de ventiladores que nos mandaron los mexicanos. Sí, los que parecen un globo pegado a tubo. Lo único bueno que tienen es que funcionan sin energía eléctrica. Se me ocurre que los mandemos de regreso a México con los médicos y les cobremos un millón extra por el alquiler. En efectivo, también, por supuesto.

—Viene con la comitiva la ministra de Cultura, presidente.

—¡No joda! ¿Más tejidos artesanales? Los priistas traían tequilas caros. Se les echa de menos. Bueno, es el cumpleaños de la mujer del comandante Menocal. Le decimos que el… ¿cómo se llaman? Gupil, huil.. eso, huipil, perteneció a Frida Kahlo, y listo: nos ahorramos el regalo. Prepáreme una copia del discurso de que garantizar la cultura para todos es fundamental en los procesos revolucionarios y bla bla bla, y mire a ver si está por aquí el Silvio. Sí, ya sé que es aburridísimo, pero a la izquierda azteca le encanta. No, no es necesario que esté sobrio.

—Está lista la ceremonia para darle la medalla a López, compañero presidente.

—Muy bien, González. Que haya muchas banderas y muchos militares. Le encantan, y luego es más fácil pedirle cosas. Aspirinas, por ejemplo. Se terminaron ya. Anóteme eso. Y hay que regalarle un bate. Sí, de los gringos, pero píntenlo con la bandera de Cuba o algo. No queremos que se rompa en el primer juego. Oiga, González, ¿quiere escuchar una broma buenísima? ¿Sabe cómo le llama López a todo esto? “Sistema de salud escandinavo”.

