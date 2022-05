Destape de Adán Augusto. ¿AMLO engaña con la verdad?

Cuando se acercaba la hora cero para Don Adolfo Ruíz Cortines de designar al candidato que lo sucedería en la presidencia, el entonces presidente lanzó un recordado “pre-destape” diciendo que “El Tapado fumaba Elegantes” (Elegantes era una popular marca de cigarros en aquella época) y en el gabinete ruizcortinista quien fumaba Elegantes era el titular de la secretaría del Trabajo, Don Adolfo López Mateos.

López Mateos era de los menos mencionados como el delfín del político originario del puerto de Veracruz. Los presuntos eran su paisano Ángel Carvajal, secretario de gobernación y Gilberto Flores Muñoz, poderoso titular de agricultura.

Igual ahora, el pasado jueves, ante el conjunto de los diputados de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó a su paisano Adán Augusto López Hernández, como un fuerte aspirante, hasta ahora ya considerado como el más fuerte, a la candidatura presidencial del partido en el poder para los comicios del año 2914.

SI López Mateos estaba urgido de frenar a los desbocados Ángel Carvajal, y sobre todo al Pollo Gilberto Flores Muñoz, tal vez en esta ocasión al presidente López Obrador no le tenga urgencia de frenar a los adelantados más mencionados que son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ambos pre candidatos son prohijados por el gran poder político que detenta el tabasqueño. Ninguno de los dos anda corriendo sus proyectos por la libre.

¿Entonces cuáles son los atributos de Adán Augusto López Hernández que lo hacen diferente de Claudia y de Marcelo?

Geopolíticamente la afinidad que tienen tanto López Obrador como López Hernández es la de pertenecer a una entidad del sureste mexicano en la que existen peculiares elementos de orgullo y arraigo.

AMLO y Adán sienten y piensan, existencial y políticamente, igual. Claudia y Marcelo son nativos de la CDMX con todo lo que ello implica política e idiosincráticamente.

Un segundo elemento diferencial es la confianza que le otorga al mandatario en turno el hecho de que, él y solo él, ha puesto en el juego sucesorio al ex gobernador de Tabasco.

Las trayectorias políticas, profesionales y empresariales de Claudia y de Marcelo son totalmente diferentes de la del recién destapado Adán Augusto. Y un tercer elemento que hace de Adán Augusto un precandidato sin grupos políticos que estén trabajando sus proyectos rumbo al 2024.

En la mayoría de los casos los precandidatos presidenciales en México, ven formarse grupos de políticos, colectivos sociales, empresarios e intelectuales, sin que ellos mismos los promuevan. Por supuesto que no los desalientan, pero son cuidadosos de que no los involucren en posiciones radicales y, sobre todo, contrarias a las principales líneas de gobierno del mandatario que ejerce el poder.

Lo que realizó el presidente López Obrador en Palacio Nacional el jueves pasado, fue sin duda un ensayo de la disciplina que guardarán sus diputados en el momento en que externe su decisión en torno al que será el candidato de su partido para competir en el macro proceso del año 2024.

Adán Augusto López Hernández ha trabajado hasta ahora apegado rigurosamente a las leyes no escritas del sistema político mexicano. Es personaje sobrio y disciplinado. Como lo dijo el presidente López Obrador ayuda mucho al Ejecutivo a mantener los niveles de diálogo y concertación con todas las fuerzas políticas y económicas de México.

Es decir, al ex mandatario tabasqueño hasta ahora no se le pueden imputar aceleres ni mucho menos deslealtades al presidente. Por lo tanto, aunque el viernes pasado el presidente López Obrador haya dicho que no fue un destape el que realizó un día anterior de Adán Augusto López Hernández, la impronta imborrable es que el mandatario ya inscribió a su amigo y paisano en la lista de quienes pueden ser candidatos de MORENA a la Silla del Águila en el 2024.

