Christian Nodal busca quitarse momentáneamente el dolor de su duelo con cualquier chica

NODAL LUCE DESMEJORADO, DESENCAJADO Y NO SALE CON PURAS MISS UNIVERSOS COMO MARC ANTHONY, SALE CON CHICAS “X” COMO PARA QUITARSE MOMENTÁNEAMENTE EL DOLOR DE SU DUELO

Aunque Christian Nodal sale con una y con otra mujer, no es como Marc Anthony, a quien se le ve con puras Miss Universo. El mexicano es picaflor con la que se le para enfrente, más bien las usa de consuelo momentáneo para aliviar el duelo de Belinda, con la chica que esté momentáneamente, igual se le ve triste y desencajado aún en sus conciertos.

Aunque a Nodal no le cae el dinero de los árboles, ya dijo que no quiere que Beli le devuelva el anillo de tres millones de dólares, por lo que el rompimiento no es asunto de dinero, pero no es normal como él corrió a arrancarse casi con un vidrio todos los tatuajes que le recordaran a Belinda ni precipitarse a hacerlo, si él le hubiera hecho algo a ella, le habría ido de rodillas llorando a pedir perdón. Tuvo que haber sido una ofensa muy grave que ella le hiciera para que Christian que vea tan desmejorado.

AUNQUE ALEJANDRA GUZMÁN DESHEREDÓ A FRIDA SOFÍA, SU HIJA NO PATEA EL PESEBRE Y NO SE HA SALIDO DEL DEPARTAMENTO DE SU MAMÁ EN EL QUE VIVE

¿En qué momento se mezcló tanto odio para pudrirse la relación del todo entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, al grado que la desheredó y hará su testamento a nombre de su sobrino Apolo?

¿Cuánto enojo y dolor tiene que sentir la rockera para decirle públicamente a su única hija:- Me vale, no te voy a dejar nada–?

Claro que es de sabios cambiar de opinión, Guzmán dice eso ahorita y seguramente en futuro se arrepiente…

Sus palabras son un espejo de que ya nadie aguanta nada, que nos hemos vuelto fríos y prácticos hasta entre madre e hija.

De que la rabia de ambas pudo más, de que Sofía se alejó definitivamente cuando Alejandra se puso del lado de su papá, Enrique Guzmán, y ahora la cereza del pastel es que deshereda a su hija.

De por si, las Pinal son de carácter muy fuerte y Alejandra, que fue muy reventada y noviera, no calificaba para ser la mejor mamá, si las mujeres quietecitas y dedicadas, padecen reclamos de sus hijos que les dicen que fueron malas madres; y ella durante la infancia de Frida Sofía se las gastaba en el reventón, el alcohol y las drogas. Y cuando no estás en tus cinco sentidos puede pasar cualquier cosa, realmente lo que dice Frida Sofía que a ella le pasó, es pecata minuta porque pudieron haber sucedido tragedias y si la responsable no pide perdón a quien fue una criaturita indefensa, no me alcanzo a imaginar que hay en la cabeza de Frida, que por cierto, aunque ha dado a entender que su mamá es una porquería, pero su techo, que realmente es de su madre, no es tan de porquería y le sirve para sus necesidades y vivir, porque ella no se ha salido del depa que está a nombre de Alejandra Guzmán, tampoco le da patadas al pesebre.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ