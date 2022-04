La Cuarta Transformación y la Revolución de las Conciencias

Consolidar y garantizar la permanencia de los cambios realizados por el nuevo régimen de la Cuarta Transformación ha requerido de una revolución de las conciencias, de un nuevo paradigma que sitúa al ser humano y al ejercicio honrado y eficiente del servicio público como centro de todas las actividades del Estado. Casi cuatro décadas de neoliberalismo, cuya filosofía central postula la mundialización del capital y el libre juego y circulación de recursos financieros para el enriquecimiento y acumulación de unos cuantos, engendró en México un sistema político autoritario, antidemocrático y corrupto, que mediante un control político corporativista desmanteló las auténticas luchas populares.

Los gobiernos neoliberales excluyeron a la población y a los grupos sociales de la participación en la edificación del destino nacional, dándoles trato de simples sujetos pasivos, de simples mercancías, con intención de manipularlos a su antojo. Gobiernos del PRI y el PAN hicieron invisibles y se negaron a resolver la desigualdad y las demandas legítimas de la población.

El gran movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador rompió con la pretensión del neoliberalismo, revolucionado las conciencias y devolviendo al pueblo una participación activa en la construcción un nuevo régimen de paz, independencia, de pleno respeto a los derechos humanos, de bienestar social permanente y duradero. Un nuevo régimen en defensa de la autonomía e independencia, de rescate de los recursos naturales y de reversión de las privatizaciones consumadas sobre sectores estratégicos.

México está en plena transformación y eso lo percibe la gente, más allá de cualquier coyuntura. Se trata de ajustar el ejercicio del poder público a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hoy, el presupuesto del Estado tiene un sentido social y se ejerce con eficiencia y honradez en beneficio de los sectores más pobres y vulnerables.

Programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, cumplen con el mandato constitucional de hacer efectivos los derechos humanos fundamentales a la igualdad, salud, trabajo, educación y a un medio ambiente sano. La ejecución de obras de infraestructura ya paradigmáticas, sin necesidad de contratar endeudamiento, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico se convertirán en detonadores del desarrollo nacional.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador inició la Cuarta Transformación introduciendo nuevas formas de participación ciudadana que han facilitado y potenciado la participación del pueblo en los asuntos públicos. Se busca una politización profunda y verdadera de la sociedad, para que la ciudadanía incida y alcance el manejo real de la agenda pública. Se trata de sacudir las viejas y anquilosadas instituciones para provocar un ambiente propicio de cambio que genere relaciones sociales más igualitarias y horizontales.

La revolución de las conciencias implica así también una nueva concepción en el ejercicio de los cargos públicos. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

María Merced González González

*Senadora de la fracción parlamentaria de Morena por Hidalgo

MAAZ